Cip iş yerine girdi

İZMİR'in Buca ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği cip iş yerine girdi.

İZMİR'in Buca ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği cip iş yerine girdi.

Kaza, gece saatlerinde İnkılap Mahallesi Şebil Şeboy Caddesi'nde meydana geldi. Ana içme suyu borusunun patlamasından dolayı göle dönen caddede ilerleyen Tülin K. yönetimindeki 59 AT 003 plakalı cip, sürücüsünün kontrolünden çıkıp Güven Top'a ait iş yerine girdi. Kazada şans eseri sürücü yara almadı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, Tülin K.'yi ifadesine başvurmak için polis merkezine götürdü.

Kazayı haber alıp gelen Güven Top, maddi hasar oluşan iş yerinin halini görünce şoke yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK