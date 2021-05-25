CİP İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA
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CİP İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİVAS'ta, kontrolsüz kavşakta otomobil ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

SİVAS'ta, kontrolsüz kavşakta otomobil ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kentte sık sık benzer durumların yaşandığı yerde yaşanan kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, saat 17.00 sıralarında, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 49'uncu ve 37'nci sokakların birbirine bağlandığı Dörtyol kavşağında meydana geldi. Sıklıkla kazaların olduğu kontrolsüz kavşakta, Hacı İsmet Karakaya yönetimindeki 58 BC 273 plakalı cip ile Duygu Arslan idaresindeki 58 ABK 724 plakalı otomobil çarpıştı. Kontrolden çıkan araçlar, park halinde bulunan 58 NZ 214 plakalı hafif ticari araç ile 50 AAL 741 plakalı pikaba da çarparak hasara yol açtı. Kazada otomobil sürücüsü Duygu Arslan ile yanındaki Kübra Arslan yaralandı. Diğer araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

CİP İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA
CİP İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA
CİP İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA
CİP İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Adana'da biri otomobil içerisinde diğeri arazide iki kadın silahla vurulmuş halde ölü bulundu
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CİP İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA - Haberler
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