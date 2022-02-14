Yemen'de kontrolden çıkan cip akaryakıt istasyonuna böyle daldı: 2 ölü, 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Dünya
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Yemen'de kontrolden çıkan cip akaryakıt istasyonuna daldı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır şekilde yaralandı. Korku dolu anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Yemen'in batısındaki El Hudeyde'de şehrindeki Al-Jarrahi bölgesinde kontrolden çıkan bir cip, akaryakıt istasyonuna daldı.
O ANLAR KAMERADA
Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır şekilde yaralandı. Güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilen görüntülerde, cipin istasyonda yakıt alan kişilerden birine çarptığı daha sonra ise bir dükkana girdiği görüldü.
Görgü tanıkları, cipin sürücüsünün çocuk olduğunu ve aracı çok hızlı kullandığını söyledi.
İhlas Haber Ajansı - Dünya