: Cinsiyet değiştirme arifesindeki kadın, göğüsleri alındıktan sonra intihar etti

09.01.2020 18:09 | Son Güncelleme: 09.01.2020 18:43

25 yaşındaki kuaför Max Cresham, cinsiyet değiştirme arifesindeyken kendini asarak intihar etti. Kadın olarak doğan ve 2017 yılında cinsiyet değiştirerek erkek olma kararı veren 25 yaşındaki Max Cresham, göğsü alındıktan sonra psikolojik sıkıntılar yaşamaya başladı. Operasyondan sonra ruhsal yoksunluk hissine kapıldığı öğrenilen genç kuaför, evin arka bahçesinde kendisini asarak intihar etti.

EVDE RUHSAL OLARAK SIKINTILAR YAŞIYORDU

Konuyla ilgili açıklama yapan Max'in annesi Wendy Cresham, "Max genel anlamda mizah sever ve neşe dolu bir kişiydi ancak cinsiyet değiştirmeye karar vermeden 1 sene önce kendisine endişe ve depresyon tanısı konmuştu" dedi.

"BEKLENMEDİK BİR DURUM"

Konuyla alakalı açıklama yapan ve Max'in cinsiyet değiştirme adımlarından meme dokusunun çıkarılma işlemini yapan doktoru ise, "Bu, beklenmedik bir durum. Elimizde geçmişte kendisinin depresyon tedavisi görmesiyle ilgili hiçbir belge yok" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPMIŞTI

25 yaşındaki kuaför Max Cresham, operasyonla meme dokusunun alınmasının ardından sosyal medyadan paylaşım yapmış, paylaşımında "Artık daha özgürüm" tarzında ifadeler kullanmıştı.

Haber Videosu