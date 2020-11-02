Cinsel organı görünen Nusret Gökçe ortaya çıktı
02.11.2020 11:03 | Son Güncelleme: 02.11.2020 11:10
Geçtiğimiz hafta bornozuyla iç çamaşırsız bir şekilde yatağa atladığı esnada bornozu açılan ve cinsel organı görünen ünlü işletmeci Nusret Gökçe, önceki gün ortaya çıktı
İstinyePark'da objektiflere takılan Nusret Gökçe, Nusret Steakhouse restoranını gezerek denetlemelerde bulundu. Gökçe, daha sonra da Dolce Patisserie'yi gezerek teftiş etti.
O KONU HAKKINDA KONUŞMADI
Maçka'daki otelinde& ;bornozuyla iç çamaşırsız bir şekilde yatağa atladıktan sonra cinsel organı görünen Nusret Gökçe, bu konu hakkında konuşmadı.
VİDEO- NUSRET'İN CİNSEL ORGANI GÖRÜNDÜ
Kaynak: Snob Magazin