Cinsel organı görünen Nusret Gökçe ortaya çıktı
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Cinsel organı görünen Nusret Gökçe ortaya çıktı

02.11.2020 11:03 | Son Güncelleme: 02.11.2020 11:10
Cinsel organı görünen Nusret Gökçe ortaya çıktı

Geçtiğimiz hafta bornozuyla iç çamaşırsız bir şekilde yatağa atladığı esnada bornozu açılan ve cinsel organı görünen ünlü işletmeci Nusret Gökçe, önceki gün ortaya çıktı

İstinyePark'da objektiflere takılan Nusret Gökçe, Nusret Steakhouse restoranını gezerek denetlemelerde bulundu. Gökçe, daha sonra da Dolce Patisserie'yi gezerek teftiş etti.

O KONU HAKKINDA KONUŞMADI

Maçka'daki otelinde& ;bornozuyla iç çamaşırsız bir şekilde yatağa atladıktan sonra cinsel organı görünen Nusret Gökçe, bu konu hakkında konuşmadı.

VİDEO- NUSRET'İN CİNSEL ORGANI GÖRÜNDÜ



Kaynak: Snob Magazin

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