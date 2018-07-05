Down Sendromlu Çocuğa Cinsel İstismarda Bulunan Suriyeli Adam, Mahalleyi Ayağa Kaldırdı

Gaziantep'te, Suriye uyruklu 60 yaşlarında ismi açıklanmayan kişinin parkta down sendromlu 5 yaşlarındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiası, mahalleyi ayağa kaldırdı. Suriyeli'nin evinin önünde toplanıp taş atarak linç girişiminde bulunan kalabalığa, polis biber gazıyla müdahale etti. Suriyeli aile, güçlükle mahalleden tahliye edildi.

SURİYELİ ADAM, DOWN SENDROMLU KIZA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU

Olay, akşam saatlerinde Gümüştekin Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu 60 yaşlarında ismi açıklanmayan kişi, 5 Haziran Parkı'nda 5 yaşlarındaki down sendromlu kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Bunu görenlerin saldırdığı Suriyeli koşarak 10 metre mesafedeki evine girdi.

VATANDAŞLAR SURİYELİ AİLENİN EVİNE SALDIRDI

Olayı kısa sürede haber alan mahalleli, Suriyeli ailenin evinin önünde toplanıp taşla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, öfkeli kalabalığı sakinleştirmek için uzun süre çabaladı ancak eve taşlarla saldırıp, Suriyeli aileyi inç etmek isteyenler uyarılara aldırış etmeden tepkilerini sürdürdü.

SURİYELİ AİLE, ZIRHLI ARACA KOYULARAK MAHALLEDEN GÖTÜRÜLDÜ

Bunun üzerine polis, biber gazıyla kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Ardından evin önüne yanaşan polis otosuna konulan Suriyeli adamı uzaklaştırdı. Aracın arkasından taş atıp koşanlar güçlükle engellenirken, polis aracının camı kırıldı. Ardından çevik kuvvet ekiplerinin kalabalığı dağıtmasının ardından Suriyeli aile, zırhlı özel harekat aracına konularak mahalleden tahliye edildi.

VATANDAŞLAR "İDAM İSTERİZ" DİYE SLOGAN ATTI

Gözaltına alınan Suriyeli emniyete götürülürken, ailesi ise güvenlik gerekçesiyle başka yere yerleştirildi. Mahalledeki gerginlik uzun süre devam ederken, vatandaşlar 'İdam isteriz' sloganları attı.