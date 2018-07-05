Down Sendromlu Çocuğa Cinsel İstismarda Bulunan Suriyeli Adam, Mahalleyi Ayağa Kaldırdı
Gaziantep'te, Suriye uyruklu 60 yaşlarında adamın, parkta down sendromlu 5 yaşlarındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiası, mahalleyi ayağa kaldırdı.
Gaziantep'te, Suriye uyruklu 60 yaşlarında ismi açıklanmayan kişinin parkta down sendromlu 5 yaşlarındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiası, mahalleyi ayağa kaldırdı. Suriyeli'nin evinin önünde toplanıp taş atarak linç girişiminde bulunan kalabalığa, polis biber gazıyla müdahale etti. Suriyeli aile, güçlükle mahalleden tahliye edildi.
SURİYELİ ADAM, DOWN SENDROMLU KIZA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU
Olay, akşam saatlerinde Gümüştekin Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu 60 yaşlarında ismi açıklanmayan kişi, 5 Haziran Parkı'nda 5 yaşlarındaki down sendromlu kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Bunu görenlerin saldırdığı Suriyeli koşarak 10 metre mesafedeki evine girdi.
VATANDAŞLAR SURİYELİ AİLENİN EVİNE SALDIRDI
Olayı kısa sürede haber alan mahalleli, Suriyeli ailenin evinin önünde toplanıp taşla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, öfkeli kalabalığı sakinleştirmek için uzun süre çabaladı ancak eve taşlarla saldırıp, Suriyeli aileyi inç etmek isteyenler uyarılara aldırış etmeden tepkilerini sürdürdü.
SURİYELİ AİLE, ZIRHLI ARACA KOYULARAK MAHALLEDEN GÖTÜRÜLDÜ
Bunun üzerine polis, biber gazıyla kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Ardından evin önüne yanaşan polis otosuna konulan Suriyeli adamı uzaklaştırdı. Aracın arkasından taş atıp koşanlar güçlükle engellenirken, polis aracının camı kırıldı. Ardından çevik kuvvet ekiplerinin kalabalığı dağıtmasının ardından Suriyeli aile, zırhlı özel harekat aracına konularak mahalleden tahliye edildi.
VATANDAŞLAR "İDAM İSTERİZ" DİYE SLOGAN ATTI
Gözaltına alınan Suriyeli emniyete götürülürken, ailesi ise güvenlik gerekçesiyle başka yere yerleştirildi. Mahalledeki gerginlik uzun süre devam ederken, vatandaşlar 'İdam isteriz' sloganları attı.
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Suriyelilere evlerini verip iş sahibi ediyorlar gaziantepte bu sadece yansitilan, daha birçok olay oluyor ve Suriyeliler genç kızlarımıza sürekli tacizde bulunuyor , otobüste,parkta..parklara gidin bi gün antepte,nargile içen kızlara yallah yallah diye laf atan suriyelileri göreceksiniz, bunların dinden imandan haberi yok Müslüman değil bunlar,Müslüman temiz olur bunlar pislik içinde ne ahlak ne terbiye daha neler olacak görürsünüzCevap Yaz Yayından Kaldır
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dış mihrakların oyunu. . . bizi ve ekonomimizi kıskananlar yapmıştır. . . din kardeşlerimize bu iftirayı atanlar kendinize gelin. . .Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
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Suriyeli nerden geldin Suriyeli bi de gidin artık tüm Türkiye olarak arkanızdan deve kesip dua edeceğiz dönmeyin diye suriiiiiiiiiiCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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SURİYELİLERİ BAŞIMIZA BELA EDENLERİ ALLAHA HAVALE EDİYORUM HAKKIMI HELAL ETMİYORUM BİZ EKMEĞİMİZİ PAYLAŞALIM ONLAR HER PİSLİĞİ YAPSINLARCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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bence bu olayı bizi kıskanan almanyalı birisi yapmıştır. . . ben bunun dış güçlerin oyunu olduğunu düşünüyorum. .Cevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır