Cinsel isteksizliğin tedavisi mümkün!
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Cinsel isteksizliğin tedavisi mümkün!

Cinsel isteksizliğin hem sağlıkta hem de sosyal hayatta ciddi sorunlara yol açabildiğini söyleyen Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Mete Kilciler, "Yaşam şekli değişmeli" dedi.

Cinsel isteksizliğin tedavisi mümkün!
04.08.2020 09:27 | Son Güncelleme: 04.08.2020 09:34

Cinsel aktivite isteğini tanımlamak için kullanılan bir terim olan libidonun eksikliği, kişilerin sağlıklarının yanı sıra sosyal hayatını da olumsuz yönde etkileyebiliyor. Düşük libidolu insanların cinsel aktiviteye karşı isteklerinin az olduğunu ifade eden VM Medical Park Bursa Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Mete Kilciler, "Libido kaybı, erkek ve kadınlarda aile hayatını etkileyen ortak sorunlardandır. Bu, bir cinsel fonksiyon bozukluğudur. Yani bir hastalıktır, utanılacak bir durum değildir. Bu hastaların tıbbi destek almaları aile hayatları için yapacakları en doğru adımdır. Yorgunluk, stres, depresyon, aile sorunları, kronik hastalıklar, uykusuzluk, bazı ilaçlar (antidepresanlar, bazı prostat ilaçları) ve obezite, libido değişikliklerine özellikle de libidoda düşmeye sebep olur. Bu hastaların ya yaşam biçimlerini değiştirmeleri ya da tıbbi destek alabilecekleri bir üroloji uzmanına müracaat etmeleri gerekir" dedi.

AFRODİZYAK BESİNLER TÜKETİN

Erkeklerde yaşın ilerlemesi ile beraber ortaya çıkan hareketsizlik, kan yağları yüksekliği, obezite, diyabet, tansiyon, kalp hastalığı ve bu hastalıklar nedeniyle alınan ilaçların libido azalmasına sebep olabildiğini kaydeden Prof. Dr. Mete Kilciler, şu tavsiyelerde bulundu: "Libidoyu artırmak için sigarayı bırakmak, günlük düzenli yürüyüş ve egzersizler, yeteri kadar uyku, doğal beslenme, kilo vermek, stresli ortam ve durumlardan uzak durmak, kendinize zaman ayırmak, tatil yapmak gereklidir. Afrodizyak besinlerin tüketilmesi de libidonun artmasına yardımcı olur. Çilek, muz, kereviz, çiğ fındık, kabak çekirdeği, çiğ badem, sarımsak, kırmızıbiber, karanfil tarçın kimyon gibi baharatlar, ginseng, keçi boynuzu, maydanoz, zencefil, istiridye, karides, kalamar gibi deniz ürünleri, bal, çikolata ve incir libidoyu artıran afrodizyak besinlerdendir. Düşük libido, altta yatan rahatsızlığın tedavisi ile düzelir. Eğer düşük libido, altta yatan sağlık sorunlarına bağlı ise hastanın kullandığı ilaçların tekrar gözden geçirilmesi gerekir."

Kaynak: Bültenler

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