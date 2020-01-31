Cinsel ilişki videosu olduğu söylenen Edis: O kişi ben değilim, babam görünce kalp krizi geçiriyordu
Sosyal medyada hızla yayılan bir cinsel ilişki videosundaki kişinin Edis olduğu iddia edildi. Konu hakkında ilk kez konuşan şarkıcı "Videodaki kişi ben değilim. Babam video yüzünden kalp krizi geçiriyordu" dedi.
Geçtiğimiz haftalarda Twitter'da açılan "Edis ifşa" etiketi altında bir cinsel ilişki videosu paylaşıldı ve videodakilerden birinin genç popçu Edis olduğu iddia edildi. Günlerce konuşulan iddialarla ilgili açıklama yapan Edis, söz konusu videodaki kişinin kendisi olmadığını söyledi.
"BABAM O VİDEO YÜZÜNDEN KALP KRİZİ GEÇİRİYORDU"
Askerden yeni gelen popçu, önceki akşam arkadaşlarıyla birlikte Nişantaşı'nda bir mekanda görüntülendi. Eğlenceli halleriyle dikkat çeken Edis, sosyal medyada günlerdir paylaşılan cinsel içerikli video hakkında da ilk kez konuştu. Habertürk'e konuşan Edis, "Arkadaşlar o şahıs ben değilim. O video yüzünden babam kalp krizi geçiriyordu. Annem ve babam çok kötü oldu. Babama ben olmadığımı söyleyince rahatladı. Zaten o kişi de ifşa oldu. Onun yüzünde ben olunca, herkes benim olduğumu sandı. Lütfen rica ediyorum. Video ile benim alakam yok." dedi.
"İYİ Kİ ASKERE GİTMİŞİM"
Bedelli askerlikten yararlanarak askerlik görevini yapan Edis, "Enteresandı. Çok ilgi gösterdiği için arkadaşlarım, çok mutlu oldum. İyi ki askere gitmişim" şeklinde konuştu.
Haber Videosu: Cinsel ilişki videosu olduğu söylenen Edis O kişi ben değilim, babam görünce kalp krizi geçiriyordu
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ANNEN NEREDE EDİS HİÇ GÖRÜNMÜYOR DAHA ÇALIŞIYORMU SANA PARA YETİŞTİRCEM DİYE GIRTLAĞA KADAR BORÇ VAR KADIN NE YAPSIN ÇALIŞACAK TABİ İKİNCİ EMEKLİLİĞİNİ OLACAK. .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Allah sizi kahretsin dünya neyle mücadele ediyor bunların derdine bakCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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baban videoyu izledikten sonra mı sen olmadığını anladı :D bizim oğlanda bu performans yoktur mu dedi :DCevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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irem derici zannetimCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bu zat ne iş yapar?Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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bu kim yaCevap Yaz 26 5 Yayından Kaldır
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ÜLKEYE BAK!!!!Cevap Yaz 15 2 Yayından Kaldır