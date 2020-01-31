Cinsel ilişki videosu olduğu söylenen Edis: O kişi ben değilim, babam görünce kalp krizi geçiriyordu
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Cinsel ilişki videosu olduğu söylenen Edis: O kişi ben değilim, babam görünce kalp krizi geçiriyordu

Sosyal medyada hızla yayılan bir cinsel ilişki videosundaki kişinin Edis olduğu iddia edildi. Konu hakkında ilk kez konuşan şarkıcı "Videodaki kişi ben değilim. Babam video yüzünden kalp krizi geçiriyordu" dedi.

31.01.2020 10:09 | Son Güncelleme: 31.01.2020 11:03
Cinsel ilişki videosu olduğu söylenen Edis: O kişi ben değilim, babam görünce kalp krizi geçiriyordu

Geçtiğimiz haftalarda Twitter'da açılan " ifşa" etiketi altında bir cinsel ilişki videosu paylaşıldı ve videodakilerden birinin genç popçu Edis olduğu iddia edildi. Günlerce konuşulan iddialarla ilgili açıklama yapan Edis, söz konusu videodaki kişinin kendisi olmadığını söyledi.

"BABAM O VİDEO YÜZÜNDEN GEÇİRİYORDU"

Askerden yeni gelen popçu, önceki akşam arkadaşlarıyla birlikte Nişantaşı'nda bir mekanda görüntülendi. Eğlenceli halleriyle dikkat çeken Edis, sosyal medyada günlerdir paylaşılan cinsel içerikli video hakkında da ilk kez konuştu. Habertürk'e konuşan Edis, "Arkadaşlar o şahıs ben değilim. O video yüzünden babam geçiriyordu. Annem ve babam çok kötü oldu. Babama ben olmadığımı söyleyince rahatladı. Zaten o kişi de ifşa oldu. Onun yüzünde ben olunca, herkes benim olduğumu sandı. Lütfen rica ediyorum. ile benim alakam yok." dedi.

"İYİ Kİ ASKERE GİTMİŞİM"

Bedelli askerlikten yararlanarak askerlik görevini yapan Edis, "Enteresandı. Çok ilgi gösterdiği için arkadaşlarım, çok mutlu oldum. İyi ki askere gitmişim" şeklinde konuştu.


Haber Videosu

: Cinsel ilişki videosu olduğu söylenen Edis O kişi ben değilim, babam görünce kalp krizi geçiriyordu
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