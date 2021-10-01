Cinsel içerikli videoda karısını görüp görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı - Haberler Magazin
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Cinsel içerikli videoda karısını görüp görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Magazin

Fulya ile Umudun Olsun programında utanç verici anlar yaşandı. İzlediği cinsel içerikli bir videoda eşini gören Celal Bilgin isimli kişi, bu iddiasını kanıtlamak için söz konusu görüntüleri sunucu Fulya Öztürk ve diğer konuklara izletmeye çalıştı. Öztürk'ün utancından bakamadığı o anlar, konukları da şaşkına çevirdi.

FOX TV ekranlarında yayınlanan Fulya Öztürk'ün sunuculuğunu yaptığı Fulya İle Umudun Olsun programında akıllara durgunluk veren bir olay ele alındı. İzlediği cinsel içerikli bir videoda eşini gören Celal Bilgin isimli genç, programa başvurarak çocuğunun DNA testinin yapılmasını talep etti.

VİDEOYU STÜDYODA İZLETMEK İSTEDİ

Eşiyle internetten tanışarak 18 ay sonra evlenen ve bir de çocuk sahibi olan Bilgin, izlediği videodaki kişinin karısı olduğunu vücudundaki ameliyat izinden anladığını ifade etti. Bu iddiasını kanıtlamak için söz konusu videoyu sunucu Fulya Öztürk ve diğer konuklara izletmek isteyen Bilgin, stüdyoda çok ilginç anlar yaşanmasına sebep oldu.

KONUKLAR ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Bu durum karşısında stüdyodaki konuklar şaşkınlığını gizleyemezken, sunucu Fulya Öztürk'ün ise görüntülere bakamaması dikkat çekti. Konuklardan birisinin "Sen böyle içerikli videoların peşinde misin?" sorusuna Bilgin ise "Peşinde değilim. Ben böyle bir şeyin olabileceğini düşündüğüm için sürekli girip böyle sitelere baktım" dedi.

Cinsel içerikli videoda karısını görüp görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı
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Emre İliksiz
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Haber: Cinsel içerikli videoda karısını görüp görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı - Haberler Magazin
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