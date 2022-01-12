Cinsel içerikli film izlerken kaza yapan sürücü, 3 kişinin ölümüne neden oldu
İngiltere'de tır sürücüsü cinsel içerikli film izlerken aracın kontrolünü kaybetti. Kazada 3 kişi feci şekilde can verdi. Kazaya sebebiyet veren sürücüye 8 yıl hapis, 10 yıl araç sürmeme cezası verildi.
İngiltere'nin Durham kentinde yaşanan kaza, akıllara durgunluk verdi. Tır sürücüsü Nica Onut, yolda ilerlediği sırada tek gecelik cinsel ilişki arayan kişilerin buluştuğu siteden gezip, cinsel içerikli filmler izliyordu. Fakat izlediği film yüzünden, önündeki otomobili fark edemeyen Onut, içinde 3 kişi bulunan otomobili altına aldı.
Tırın altında kalan otomobil, metrelerce sürüklendi. Alev topuna dönen araçta mahsur kalan 51 yaşındaki Paul Mullen ile karı koca olan Elaine Sullivan(59) ve David Daglish (57) yanarak can verdi.
Olayın ardından müfettişler, Onut'un telefonuna el koydu. Telefonda yapılan inceleme sonucunda Onut'un kazadan kısa bir süre önce ve kaza sırasında cinsel içerikli sitelerde gezdiği tespit edildi.
Kazayla ilgili mahkemeye çıkarılan Onut'a 8 yıl hapis cezası verildi. Tır sürücüsü ayrıca 10 yıl trafikten men edildi. Geçtiğimiz yıl meydana geldiği belirtilen kazanın güvenlik kamera görüntüsünde de Onut'un kusurlu olduğu tespit edildi.
Haberler.com - Son Dakika Haberleri