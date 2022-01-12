Cinsel içerikli film izlerken kaza yapan sürücü, 3 kişinin ölümüne neden oldu

İngiltere'nin Durham kentinde yaşanan kaza, akıllara durgunluk verdi. Tır sürücüsü Nica Onut, yolda ilerlediği sırada tek gecelik cinsel ilişki arayan kişilerin buluştuğu siteden gezip, cinsel içerikli filmler izliyordu. Fakat izlediği film yüzünden, önündeki otomobili fark edemeyen Onut, içinde 3 kişi bulunan otomobili altına aldı.

OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Tırın altında kalan otomobil, metrelerce sürüklendi. Alev topuna dönen araçta mahsur kalan 51 yaşındaki Paul Mullen ile karı koca olan Elaine Sullivan(59) ve David Daglish (57) yanarak can verdi.

TELEFON İNCELEMESİNDE ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından müfettişler, Onut'un telefonuna el koydu. Telefonda yapılan inceleme sonucunda Onut'un kazadan kısa bir süre önce ve kaza sırasında cinsel içerikli sitelerde gezdiği tespit edildi.

10 YIL ARAÇ SÜRMEME CEZASI

Kazayla ilgili mahkemeye çıkarılan Onut'a 8 yıl hapis cezası verildi. Tır sürücüsü ayrıca 10 yıl trafikten men edildi. Geçtiğimiz yıl meydana geldiği belirtilen kazanın güvenlik kamera görüntüsünde de Onut'un kusurlu olduğu tespit edildi.

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