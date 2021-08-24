Cinsel fantezi hastanede bitti! Göğsüne sıcak şeker dökülen kadında yanıklar oluştu
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Cinsel fantezi hastanede bitti! Göğsüne sıcak şeker dökülen kadında yanıklar oluştu

Cinsel fantezi hastanede bitti! Göğsüne sıcak şeker dökülen kadında yanıklar oluştu
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Josi ve Michael isimli çiftin cinsel dünyalarını renklendirmek için kullandığı yöntem, Josi isimli kadını hastanelik etti. Michael'in paket jelatin katkılı lastik şekerlemeyi eritip göğsüne dökmesi sonucu vücudunda yanık oluşan Josi tedaviye alındı.

Bir televizyon kanalına katılarak başlarından geçen hikayeyi anlatan Josi ve Michael isimli çiftin anlattıkları çok konuşuldu. İkili, cinsel fantezi amacıyla erittikleri şekeri Josi'nin göğsüne döktüklerini ve kızın göğsünün yanmasının ardından soluğu hastanede aldıklarını ifade ettiler.

HEYECAN KATMAK İSTEDİLER

Josi ve Michael çiftinin aslında tek istedikleri cinsel hayatlarına biraz heyecan katmak istedi. Ancak bu heyecan arayışı kısa süre içerisinde yerini dehşet anlarına bıraktı. Micheal, Josi'nin göğsüne döküp yalamak için bir paket jelatin katkılı lastik şekerlemeyi eritti.

3. DERECEDE YANIK OLUŞTU

Daha sonra erimiş haldeki sıcak şekeri Josi'nin göğsüne döktü. O sırada çiftin dünyası aniden tepetaklak oldu. Müthiş bir acıyla yerinden fırlayan Josi soluğu hastanede aldı. 3. dereceden yanık olan Josi'nin iyileşmesi aylar sürdü.

Josi hala göğsünde o 'fantezi girişiminin' izini taşıdığını anlattı.

Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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