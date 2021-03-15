Cinnet getiren anne çocuğunu rehin aldı
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Cinnet getiren anne çocuğunu rehin aldı

15.03.2021 08:13 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:50

Adıyaman'da cinnet getiren anne 3 yaşındaki oğlunu bıçakla rehin aldı. Durumu fark eden baba, ekiplere haber verdi. Gözü dönmüş anne uzun süren ikna çabaları sonucu pes etmeyince, evin balkon kapısı kırılarak içeri girildi. Kadın etkisiz hale getirilirken, çocuk da yara almadan kurtuldu.

Yeşilyurt Mahallesi 21103 sokakta ikamet eden ve eşiyle sorunları olduğu öğrenilen S.Ö. isimli kadın cinnet getirip eline aldığı ekmek bıçağıyla 3 yaşında A.E.Ö. isimli oğlunu rehin aldı. Durumu fark eden S.Ö'nün eşi H.Ö., polis ekiplerine bilgi verdi.

İKNA ÇABALARI YETERSİZ KALDI

Kısa sürede olay yerine polis ekipleri, itfaiye ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kadını ikna etmeye çalıştı. Polis ekiplerinin ikna çalışmaları yetersiz kalınca bu defa araya olay yerine gelen psikologlar girdi. Çocuğunu bıçakla rehin alan ve psikologları da dinlemeyen anne saatlerce ekipleri uğraştırdı.

Cinnet getiren anne çocuğunu rehin aldı

BALKON KAPISINI KIRDILAR

Polis ekipleri bu defa kurtarma operasyonun yapılması için olay yerine özel harekat ekipleri istedi. Olay yerine gelen özel harekat polis ekipleri, operasyon için hazırlık yaparak beklemeye başladı. Bu esnada itfaiye ekipleri ve polis ekipleri, ayırıcı diye tabir edilen makineyle ikametin balkon kapısını kırdı.

Cinnet getiren anne çocuğunu rehin aldı

ÇOCUK YARA ALMADAN KURTULDU

Kapıyı kıran ekipler, içeriye girerek burada henüz 3 yaşındaki çocuğunu rehin alan S.Ö'yü etkisiz hale getirip elindeki bıçağı ve küçük çocuğu aldı. Sinir krizleri geçiren S.Ö'ye sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu. Olay yerinde bulunan ekiplerin yapmış olduğu yaklaşık 4 saatlik çalışmalar neticesinde annesi tarafından rehin alınan çocuk olaydan yara almadan kurtarıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Cinnet getiren anne çocuğunu rehin aldı
Cinnet getiren anne çocuğunu rehin aldı
Cinnet getiren anne çocuğunu rehin aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (4)
AYLİN: Şaka gibi, anneye bak
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
.... LL: Kadinlar evliya mi?Bir suru problemli psikopat kadin var?Butun kadinlar sutten cikmis ak kasik melake gibi gostermeye calisiyorlar ezilen erkekler
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DDD: çoçugun hayatı bitti
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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