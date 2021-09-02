3 kızını başından vurarak öldüren müezzin Emre Göktaş cezaevinde bileklerini kesmeye çalıştı

Trabzon'da 3 kızını, götürdüğü çay bahçesinde başlarından vurarak öldürmesi nedeniyle tutuklanan katil zanlısı Emre Göktaş, cezaevinde bileklerini keserek intihar etmeye çalıştı. Göktaş, cezaevindeki ekipler tarafından sakinleştirildikten sonra hastaneye kaldırıldı.

Trabzon Of'ta önceki gün meydana gelen feci olayda 3 kızını da başlarından öldüren ve daha sonra ifadesinde "Benden soğuduklarını hissettim" diyen müezzin Emre Göktaş, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Göktaş, bugün cezaevinde intihara kalkıştı. Cezaevinden yaralı olarak alınan Emre Göktaş(36), Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Of ilçesine bağlı Uluağaç köyündeki müezzin olarak görev yapan Emre Göktaş'ın (36), geçtiğimiz Salı günü kızları Y.G. (11), H.G. (8) ve E..G'yi (5) dere yatağına götürerek silahla öldürmüştü. Göktaş, dün Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bahçecik E tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

İNTİHAR ETMEK İSTEDİ

Cezavinde tek hücrede kalan Göktaş, bir saat önce bileklerini keserek intihar etmek istedi. Cezaevi yönetimi tarafından çağrılan ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine sevk edilen Emre Göktaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı