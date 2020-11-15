Cinnet geçiren kişi beraber yaşadığı aile dostunu 15 yerinden bıçakladı
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Cinnet geçiren kişi beraber yaşadığı aile dostunu 15 yerinden bıçakladı

15.11.2020 02:01 | Son Güncelleme: 15.11.2020 02:07
Cinnet geçiren kişi beraber yaşadığı aile dostunu 15 yerinden bıçakladı

ADANA'da Muhammet Mustafa D. (26), aynı evi paylaştığı aile dostları olan Yusuf S.'yi (50) çıkan tartışmanın ardından 15 yerinden bıçakladıktan bir süre sonra karakola teslim oldu.

ADANA'da Muhammet Mustafa D. (26), aynı evi paylaştığı aile dostları olan Yusuf S.'yi (50) çıkan tartışmanın ardından 15 yerinden bıçakladıktan bir süre sonra karakola teslim oldu. Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, merkez Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre aynı evde yaşayan ve aile dostları olduğu öğrenilen Yusuf S. ve Muhammet Mustafa D.(26) gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammet Mustada D. mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Yusuf S.'yi 15 yerinden bıçakladıktan sonra kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, 15 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan Yusuf S.'yi Balcalı Hastanesine kaldırdı.Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattığı sırada, Mustafa D. polis merkezine giderek teslim oldu. Gözaltına alınan Mustafa D.'nin sorgusu devam ediyor.


Cinnet geçiren kişi beraber yaşadığı aile dostunu 15 yerinden bıçakladı
Cinnet geçiren kişi beraber yaşadığı aile dostunu 15 yerinden bıçakladı
Cinnet geçiren kişi beraber yaşadığı aile dostunu 15 yerinden bıçakladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Yusuf Kantarlı

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