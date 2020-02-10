Çinlilerden yeni yıl festivali - NEW
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Çinlilerden yeni yıl festivali - NEW

Çinlilerden yeni yıl festivali Festivale katılan Çinliler Festivali izleyen insanlar Festivaldeki kostüm içindeki kişilerin gösterisi NEW YORK - Geleneksel takvimlerine göre "domuz" yılından "fare" yılına giren Çinliler, ABD'nin New York kentindeki Chinatown'da yeni yılı festivalle karşıladı.

10.02.2020 00:55 | Son Güncelleme: 10.02.2020 00:57
Çinlilerden yeni yıl festivali - NEW

Çinlilerden yeni yıl festivali

Festivale katılan Çinliler

Festivali izleyen insanlar

Festivaldeki kostüm içindeki kişilerin gösterisi - Geleneksel takvimlerine göre "domuz" yılından "fare" yılına giren Çinliler, ABD'nin New York kentindeki Chinatown'da yeni yılı festivalle karşıladı.

Kaynak: AA

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: Çinlilerden yeni yıl festivali - NEW
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