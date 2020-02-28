Çinli rekortmen yüzücü Sun Yang doping yaptığı gerekçesiyle 8 yıl men cezası aldı
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Çinli rekortmen yüzücü Sun Yang doping yaptığı gerekçesiyle 8 yıl men cezası aldı

Çinli rekortmen yüzücü Sun Yang doping yaptığı gerekçesiyle 8 yıl men cezası aldı. Yang, 2018'te doping testine girmeyi reddetmişti.

28.02.2020 15:49 | Son Güncelleme: 28.02.2020 15:49
Çinli rekortmen yüzücü Sun Yang doping yaptığı gerekçesiyle 8 yıl men cezası aldı

Çin'in olimpiyat tarihinde yüzme kategorisindeki ilk madalyasını kazanan 3 altın madalya sahibi Çinli yüzücü Sun Yang, doping testinden kaçması sebebiyle 8 yıl men cezası aldı.


Sun Yang, 2018 Eylül ayında doping testine girmeyi reddetmişti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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