Çinli rekortmen yüzücü Sun Yang doping yaptığı gerekçesiyle 8 yıl men cezası aldı
Çinli rekortmen yüzücü Sun Yang doping yaptığı gerekçesiyle 8 yıl men cezası aldı. Yang, 2018'te doping testine girmeyi reddetmişti.
28.02.2020 15:49 | Son Güncelleme: 28.02.2020 15:49
Çin'in olimpiyat tarihinde yüzme kategorisindeki ilk madalyasını kazanan 3 altın madalya sahibi Çinli yüzücü Sun Yang, doping testinden kaçması sebebiyle 8 yıl men cezası aldı.
Sun Yang, 2018 Eylül ayında doping testine girmeyi reddetmişti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com