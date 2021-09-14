Çinli oyuncular Life Is Strange oyununa olumsuz tepkiler yağdırdı

Life Is Strange: True Colors haritası Haven Springs'de Tibet bayrağı dalgalandırılan Tibet Hazineleri adlı bir dükkan yer alıyor. Bu bayrak Tibet bağımsızlık hareketinin bir sembolü olarak kullanılıyor. Bu durumdan rahatsız olduğunu bildiren Çinli oyuncular ise Steam'de oyunu olumsuz inceleme yağmuruna tuttu.

Çinli oyuncuların oyunu olumsuz inceleme yağmuruna tutmuş olmasına rağmen oyunun Steam'deki değerlendirmesi hala çoğunlukla olumlu. Yapılan olumsuz yorumlardan birinde " Oyunda Tibet bağımsızlığına dair unsurlar ve bu Çin'in bölünüşünü ima ediyor." İfadeleri yer alıyor.

Daha öncelerinde de, Çinli kullanıcılar, Çin devlet başkanı Xi Jingping'i Winnie the Pooh ile karşılaştıran bir fotoğrafa gizli bir referans içerdiği için Devoiton'ı çok daha büyük ölçüde tepki göstermişlerdi.

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