Çinli NetEase firması Mesut Özil'i Pro Evolution Soccer (PES) 2020 oyunundan çıkardı
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Çinli NetEase firması Mesut Özil'i Pro Evolution Soccer (PES) 2020 oyunundan çıkardı

Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil'in Doğu Türkistan'daki Uygur Türkleri'ne destek verdiği Twitter mesajı sonrası Pro Evolution Soccer (PES) adlı popüler bilgisayar oyununun 2020 Çin versiyonundan çıkarılacağı kaydedildi

18.12.2019 21:27 | Son Güncelleme: 18.12.2019 21:27
Çinli NetEase firması Mesut Özil'i Pro Evolution Soccer (PES) 2020 oyunundan çıkardı

Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu 'in 'daki Uygur Türkleri'ne destek verdiği Twitter mesajı sonrası Pro Evolution Soccer (PES) adlı popüler bilgisayar oyununun 2020 Çin versiyonundan çıkarılacağı kaydedildi.


PES 2020'nin Çin'deki haklarını elinde bulunduran Çinli internet teknolojisi şirketi NetEase, ülkedeki sosyal medya ağı Weibo üzerindeki hesabında Özil'in söz konusu oyunun 3 farklı versiyonundan çıkarılacağını, buna PES 2020'nin mobil versiyonunun da dahil olduğunu duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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