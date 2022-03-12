Çingene Kızı Zeugma' Sete Çıkıyor

GAZİANTEP (Snob Magazin) - Gaziantep'de dünyanın ikinci büyük mozaik müzesi olma özelliği taşıyan Zeugma Mozaik Müzesi'nden çalınan ' Çingene Kızı' mozaiğinin peşine düşen güvenlik görevlisi Hayri'nin (Orhan Uslu) hikayesinin anlatıldığı Çingene Kızı Zeugma filminin ekibi ilk kez bir araya geldi.

Önümüzdeki günlerde sete çıkacak olan filmin başrollerinde Aysel Nazim, Serkan Şengül, Orhan Uslu yer alıyor.

GAZİANTEP'E PLATO KURDULAR

'Çingene Kızı Zeugma' filminin çekimler 4 hafta sürecek. Gaziantep'te farklı mekanlarda yapılacak çekimler için ön hazırlık süreci titizlikle yürütüldü. Film için yapılan araştırmalar sayesinde tarihe de renkli bir bakış attıracak yapım ekibi, sinemaseverleri etkilemek için hiçbir masraftan kaçınmadı. Müze ve etrafında kurulacak platonun yanı sıra Emniyet müdürlüğü ve havaalanında da plato kuruldu.

"KİLO ALMADAN DÖNMEK İSTİYORUZ"

Film çekimleri öncesi ekip Anadolu Yakasında bir mekanda topluca yemek yedi. Yemek sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyunculardan Serkan Şengül "Benim her filmim ayrı bir serüven, ben de merakla bekliyorum çekimleri. Antep yemekleri bizi birazcık zorlayacak gibi duruyor, kilo almadan çekimleri tamamlamak istiyoruz." dedi. Başrol oyuncusu Aysel Nazim ise "Filmin senaryosu çok güzel, arkadaşlarımız ile de hemen adapte olduk. Antep'te çekilecek film. Antep yemekleri çok güzel, kesin kilo alacağım bu yüzden yanıma büyük beden kıyafetler de alacağım." dedi.

Snob Magazin / Magazin