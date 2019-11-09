Cinderella Filmi
Cinderella filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Cinderella filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Kay Cannon'un yönettiği ve senaryosunu kaleme aldığı müzikal filmin başrollerinde Idina Menzel, Billy Porter ve Camila Cabello yer alıyorlar.
Yönetmen: Kay Cannon
Senaryo: Kay Cannon
Oyuncular: Idina Menzel, Billy Porter, Camila Cabello
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Cinderella
Yapımcı Firma: Sony Pictures
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey
Vizyon Tarihi: 05.02.2021
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