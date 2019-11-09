Cinderella Filmi

Cinderella Filmi

Cinderella filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Cinderella filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

09.11.2019 09:57 | Son Güncelleme: 09.11.2019 09:58
Cinderella Filmi

Kay Cannon'un yönettiği ve senaryosunu kaleme aldığı müzikal filmin başrollerinde Idina Menzel, ve Camila Cabello yer alıyorlar.

Yönetmen: Kay Cannon

Senaryo: Kay Cannon

Oyuncular: Idina Menzel, Billy Porter, Camila Cabello

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Cinderella

Yapımcı Firma: Sony Pictures

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey

Vizyon Tarihi: 05.02.2021


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Kaynak: InterSinema.com
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