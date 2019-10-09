Cinayetin nedeni "ceviz hırsızlığı" çıktı

09.10.2019 14:37

Sakarya'da, tarlada vurulmuş halde bulunan kişinin ölümüne ilişkin yakalanan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Arifiye ilçesine bağlı Mollaköy Karaçomaklar Mahallesi'nde, Halil İbrahim Baş'ın (67) ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri, olay yerinden uzaklaşan iki aracın Söğütlü ilçesine ve Kocaeli'ye gittiklerini tespit etti.

Ekipler, aynı gün bir kişinin, oğlunu, av tüfeğiyle bacağından vurulmasından dolayı Kocaeli Devlet Hastanesinde tedavi ettirdiğini belirledi. Bunun üzerine, soruşturmayı derinleştiren ekipler kimliklerini tespit ettikleri şüphelilerin Söğütlü ilçesindeki adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyonda baba Ö.D. ve av tüfeğiyle yaralanan oğlu C.D'nin de aralarında bulunduğu 4 zanlı gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorgularında suçlarını itiraf eden zanlıların ifadeleri doğrultusunda, 3 şüpheli daha yakalandı.

Jandarmada yapılan çapraz sorguda şüphelilerin, olayda kullanılan av tüfeğini parçalayarak, Söğütlü'de bulunan bir gölete attıklarını, ceviz hırsızlığı yapmak amacıyla olay yerinde olduklarını, ceviz toplarken Baş'ın olay yerine gelerek ateş ettiğini söyledikleri belirtildi.

Jandarma ekipleri, olayda yaşamını yitiren Baş'ın ateş etmesi sonucu şüphelilerden C.D'nin bacağından vurularak yaralandığını, C.D. ile babası Ö.D'nin, Baş'ı darbederek yere düşürdüğü ve elinden tüfeği alarak bir el ateş etmesi sonucu olayın meydana geldiğini tespit etti.

Şüphelilerin beyanlarına göre, Söğütlü ilçesinde bulunan sulama göletinde dalgıç ve kurbağa adamlar tarafından yapılan arama sonucunda tüfeğin parçaları bulundu.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 7 zanlı, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Ö.D, M.D, S.T, A.T, S.D. ve C.D. tutuklandı, yaralı zanlı C.D. ise adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla salıverildi.

Olay

Sakarya'nın Arifiye ilçesine bağlı Mollaköy Karaçomaklar Mahallesi'nde, 2 Ekim'de silah sesi duyan vatandaşlar, olay yerine gittiğinde Halil İbrahim Baş'ın yaralı halde yerde yattığını görmüş, Baş, kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA