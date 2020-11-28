Cinayeti darbedildiği için işlemiş
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Cinayeti darbedildiği için işlemiş

28.11.2020 12:25 | Son Güncelleme: 28.11.2020 12:29
Cinayeti darbedildiği için işlemiş

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde Harun Can Girgin'in (20) otomobilinde pompalı tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde Harun Can Girgin'in (20) otomobilinde pompalı tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerden Celal Koçyiğit'in (22), Girgin'i kendisini darbettiği gerekçesiyle öldürdüğünün belirlendiği kaydedildi.

Olay, çarşamba günü, Mehmetçik Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu satmaktan kaydı bulunan Harun Can Girgin, park halindeki otomobilde pompalı tüfekle boynundan ve sırtından vurulmuş halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Girgin, hayatını kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Girgin'in öldürülmesine olayına karıştıkları belirlenen Celal Koçyiğit, İbrahim Yılmaz, Vedat A., Adem D. ve Cemile Ç., dün yakalanıp gözaltına alındı.DARBEDİLDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞYapılan araştırmada, Celal Koçyiğit'in daha önce kendisini darbettiği gerekçesiyle Harun Can Girgin'i olay günü şüphelilerle birlikte iki ayrı otomobille takip edip, pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü belirlendi. Şüphelilerden İbrahim Yılmaz'ın da Celal Koçyiğit'in yanında bulunduğu öğrenildi. Diğer 3 kişinin ise başka otomobilde olduğu ve cinayeti gördükleri tespit edildi.

Sorgularının ardından şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Celal Koçyiğit ve İbrahim Yılmaz tutuklandı, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Cinayeti darbedildiği için işlemiş
Cinayeti darbedildiği için işlemiş
Cinayeti darbedildiği için işlemiş
Cinayeti darbedildiği için işlemiş
Cinayeti darbedildiği için işlemiş
Cinayeti darbedildiği için işlemiş
Cinayeti darbedildiği için işlemiş
Cinayeti darbedildiği için işlemiş
Cinayeti darbedildiği için işlemiş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan ÇETİN

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