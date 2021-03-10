Cinayete kurban giden oğlu ve gelini ile 4 yaşındaki torununun acısını dindirmeye çalışıyor
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Cinayete kurban giden oğlu ve gelini ile 4 yaşındaki torununun acısını dindirmeye çalışıyor

10.03.2021 15:52 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:24
Cinayete kurban giden oğlu ve gelini ile 4 yaşındaki torununun acısını dindirmeye çalışıyor

ESKİŞEHİR'de eşi ve çocuğuyla birlikte evlerinde bıçaklanarak öldürülen İlkay Tokkal'ın annesi Bedriye Tokkal, oğlu, gelini ve torununun acısını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dindirmeye çalışıyor.

ESKİŞEHİR'de eşi ve çocuğuyla birlikte evlerinde bıçaklanarak öldürülen İlkay Tokkal'ın annesi Bedriye Tokkal, oğlu, gelini ve torununun acısını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dindirmeye çalışıyor. Anne Tokkal, oğlu ve gelini ile çektirdiği fotoğraflarla Ali Doruk'un videolarını sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Eskişehir'de cep telefonu satış ve tamiri yapan İlkay Tokkal, eşi Emel Tokkal ile oğulları Ali Doruk, 18 Şubat günü eski iş ortağı Mehmet Şerif Boğa tarafından evlerinde bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetin ardından gözaltına alınan Boğa, tutuklandı.

EVLAT ACISI DİNMİYOR

Oğlu Doruk'un adını taşıyan İlkay Tokkal'ın işlettiği cep telefonu dükkanı ile ailenin cinayete kurban gittiği apartman dairesi, geçtiğimiz günlerde boşaltıldı. İlkay Tokkal'ın annesi Bedriye Tokkal ise öldürülen oğlu ve gelini ile 4 yaşındaki torunu Ali Doruk'a olan hasretini sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dile getiriyor. Anne Tokkal, oğlu ve gelini ile çekildikleri fotoğraflar ve Ali Doruk'un bulunduğu videoları sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımların altında çok sayıda başsağlığı mesajı yazılırken, bir takipçi, "Allah sabırlar versin Bedriye teyzeciğim. Çok zor ne yazsam ne söylesem kelimeler kifayetsiz. Allah'ım çok büyük. Nurlar içinde yatsınlar ahh Doruk güzel çocuğum, günlerdir boğazımda bir düğümsün" diye yazdı.

KATİL ZANLISI KOĞUŞA ALINDI

Öte yandan katil zanlısı Mehmet Şerif Boğa'nın, koyulduğu cezaevinde, 10 günlük koronavirüs karantinasının ardından normal koğuşa alındığı öğrenildi.Çorabı ile ayakkabısında bulunan kan lekeleri kurbanlarının kanlarıyla eşleşen Boğa hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı  iddianameyi hazırlamaya başladı. Katil zanlısı Boğa hakkında 'canavarca hisle, eziyet çektirerek birden fazla kişi kasten öldürme' suçlamasıyla Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açılması bekleniyor.

Cinayete kurban giden oğlu ve gelini ile 4 yaşındaki torununun acısını dindirmeye çalışıyor
Cinayete kurban giden oğlu ve gelini ile 4 yaşındaki torununun acısını dindirmeye çalışıyor
Cinayete kurban giden oğlu ve gelini ile 4 yaşındaki torununun acısını dindirmeye çalışıyor
Cinayete kurban giden oğlu ve gelini ile 4 yaşındaki torununun acısını dindirmeye çalışıyor
Cinayete kurban giden oğlu ve gelini ile 4 yaşındaki torununun acısını dindirmeye çalışıyor
Cinayete kurban giden oğlu ve gelini ile 4 yaşındaki torununun acısını dindirmeye çalışıyor
Cinayete kurban giden oğlu ve gelini ile 4 yaşındaki torununun acısını dindirmeye çalışıyor
Cinayete kurban giden oğlu ve gelini ile 4 yaşındaki torununun acısını dindirmeye çalışıyor
Cinayete kurban giden oğlu ve gelini ile 4 yaşındaki torununun acısını dindirmeye çalışıyor
Cinayete kurban giden oğlu ve gelini ile 4 yaşındaki torununun acısını dindirmeye çalışıyor
Cinayete kurban giden oğlu ve gelini ile 4 yaşındaki torununun acısını dindirmeye çalışıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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