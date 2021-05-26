Cinayete kurban giden genç son yolculuğuna uğurlandı
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Cinayete kurban giden genç son yolculuğuna uğurlandı

Cinayete kurban giden genç son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da gece çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülen genç son yolculuğuna uğurlandı.

Konya'da gece çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülen genç son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Arafat Sokak'ta bulunan bir apartmanın girişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, F.Ö., Y.K., Orhan Çumralıgil (32) ve D.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.Ö., Orhan Çumralıgil'i kalbinden ve karnından bıçaklayarak öldürdü, D.K.'yı ise karın kısmından bıçaklayarak yaraladı. Olayın ardından F.Ö. ve Y.K. yakalanarak gözaltına alındı. Olayda hayatını kaybeden Orhan Çumralıgil'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Çumralıgil'in cenazesi işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Çumralıgil'in cenazesi Musalla Mezarlığı'nda ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. - KONYA

Cinayete kurban giden genç son yolculuğuna uğurlandı
Cinayete kurban giden genç son yolculuğuna uğurlandı
Cinayete kurban giden genç son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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