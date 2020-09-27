Evlenmek istediği 16 yaşındaki kızın annesini öldüren şahıs yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Evlenmek istediği 16 yaşındaki kızın annesini öldüren şahıs yakalandı

27.09.2020 16:38 | Son Güncelleme: 27.09.2020 18:21

Uşak'ta evlenmek istediği yaşı küçük kızın annesini öldürdükten sonra kayıplara karışan katil zanlısı, saklandığı evde kıskıvrak yakalandı.

Geçtiğimiz günlerde evlenmek istediği 16 yaşındaki kızın annesini yaşanan tartışma sonucu bıçaklayan zanlı, polisler tarafında saklandığı evde kıskıvrak yakalandı.

25 Eylülde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu Muhammet Fahim Kaderi (23), kendisi gibi yabancı uyruklu olan ve evlenmek istediği Z.K'nın evine gitti. Evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı Kaderi ve Z.K'nın annesi Mahsume Kanbere arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yerini kavgaya bıraktı. Kaderi yanında getirdiği bıçakla Kanbere'yi karnından bıçaklayarak kaçtı.

SAKLANDIĞI EVDE KISKIVRAK YAKALANDI

İhbarlar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Kanbere'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri, katil zanlısı Kaderi'yi arama çalışması başlattı. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda Kaderi, Kemalöz Mahallesi'nde saklandığı bir evde kıskıvrak yakalandı. Ayrıca Kaderi'nin bir süre önce 16 yaşındaki kız çocuğu Z.K'yı istediği ve hem Z.K'nın hem de ailesinin isteği ve onayı olmadığı için tartışma çıktığı öğrenildi.

Evlenmek istediği 16 yaşındaki kızın annesini öldüren şahıs yakalandı
Evlenmek istediği 16 yaşındaki kızın annesini öldüren şahıs yakalandı
Evlenmek istediği 16 yaşındaki kızın annesini öldüren şahıs yakalandı
Evlenmek istediği 16 yaşındaki kızın annesini öldüren şahıs yakalandı
Evlenmek istediği 16 yaşındaki kızın annesini öldüren şahıs yakalandı
Evlenmek istediği 16 yaşındaki kızın annesini öldüren şahıs yakalandı
Evlenmek istediği 16 yaşındaki kızın annesini öldüren şahıs yakalandı
Evlenmek istediği 16 yaşındaki kızın annesini öldüren şahıs yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÖKSAL KILINÇ

Haber Yorumları (1)
ALİ: Keşke idam olucak
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Süleyman Soylu Charles Michel Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hanife Hazal Kaya Ebru Gündeş Deniz Akkaya
Spor Babel Falcao Samatta Rıza Çalımbay Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Ermeni Ankara Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Evlenmek istediği 16 yaşındaki kızın annesini öldüren şahıs yakalandı - Uşak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.9.2020 18:21:39. #1.15#
title