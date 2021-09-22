Cinayet Süsü konusu ne? Cinayet Süsü film oyuncuları kimler? Cinayet Süsü filmi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Haberler
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Cinayet Süsü konusu ne? Cinayet Süsü film oyuncuları kimler? Cinayet Süsü filmi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Cinayet Süsü konusu ne? Cinayet Süsü film oyuncuları kimler? Cinayet Süsü filmi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yerli sinema Cinayet Süsü filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Cinayet Süsü konusu ne? Cinayet Süsü film oyuncuları kimler? Cinayet Süsü filmi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Cinayet Süsü başrolde kimler var? Cinayet Süsü ne zaman başlayacak? Cinayet Süsü hangi kanalda? Cinayet Süsü konusu nedir? Cinayet Süsü ne zaman çıktı? İşte bilgiler...

Cinayet Süsü, Ali Atay'ın yönetip senaryosunu Aziz Kedi ve Feyyaz Yiğit ile birlikte yazdığı, başrollerini Uğur Yücel, Binnur Kaya, Cengiz Bozkurt, Feyyaz Yiğit, Mert Denizmen ve Mehmet Özgür'ün paylaştığı Türk sinema filmi. Cinayet Süsü konusu ne? Cinayet Süsü film oyuncuları kimler? Cinayet Süsü filmi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Cinayet Süsü filmi TV'de ilk kez 22 Eylül Çarşamba günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara gelecek.

Birbirinden renkli karakterlerle dolu cinayet büro ekibinin çözüme kavuşturmaya çalıştığı olaylar anlatılıyor. Cinayet büro ekibinin karşısına ülkenin gündemine oturan gizemli ve alışılmadık bir vak'anın çıkması üzerine yaşananları ekrana gelecek. Ancak ekip, bu gizemli cinayeti olabilecek en kötü yöntemlerle çözmeye çalışıyor. Bu yanlış yöntemlerin üstüne ardı ardına gelen cinayetler ise işlerin içinden çıkılmayacak duruma getiriyor. Ekip içinde filizlenen aşk ve suçlunun asla yakalanamaması üzerine herkes cinnetin eşiğine gelecektir.

Uğur Yücel: Emniyet Müdürü Emin

Binnur Kaya: Komiser Asuman

Cengiz Bozkurt: Başkomiser Salih

Feyyaz Yiğit: Suç Uzmanı Dizdar Koşu Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Mert Denizmen: Komiser Yardımcısı Alaattin

Mehmet Özgür: Sanatçı

Osman Alkaş: Emniyet Müdürü

Açelya Topaloğlu: Adli Psikolog Emel Umar

Ozan Ayhan: Kriminolog Uygar Ten

Lesli Karavil: Teknoloji Uzmanı Bengü Tömer

Müfit Kayacan: Yaşlı adam Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Aycan Koptur: Arzu

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Haber: Cinayet Süsü konusu ne? Cinayet Süsü film oyuncuları kimler? Cinayet Süsü filmi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Haberler
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