Cinayet nedeni, uyuşturucu ticareti anlaşmazlığı (2)
ADLİYEYE SEVK EDİLDİKayseri'de, Bekir Şahingöz'ü bıçaklayarak öldüren cinayet şüphelisi Ekrem Erdoğan'ın, Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Kayseri'de, Bekir Şahingöz'ü bıçaklayarak öldüren cinayet şüphelisi Ekrem Erdoğan'ın, Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı. Gözaltına alınan Erdoğan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç