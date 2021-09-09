Cinayet nedeni, uyuşturucu ticareti anlaşmazlığı (2)
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Cinayet nedeni, uyuşturucu ticareti anlaşmazlığı (2)

Cinayet nedeni, uyuşturucu ticareti anlaşmazlığı (2)
Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel

ADLİYEYE SEVK EDİLDİKayseri'de, Bekir Şahingöz'ü bıçaklayarak öldüren cinayet şüphelisi Ekrem Erdoğan'ın, Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kayseri'de, Bekir Şahingöz'ü bıçaklayarak öldüren cinayet şüphelisi Ekrem Erdoğan'ın, Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı. Gözaltına alınan Erdoğan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,


Cinayet nedeni, uyuşturucu ticareti anlaşmazlığı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç

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