Çınarcık'ta Yağış Su Baskınlarına Neden Oldu

YALOVA'nın Çınarcık İlçesi Koru Beldesi'nde sabaha karşı başlayan sağanak yağış nedeniyle köprü ve dere ıslah çalışmalarının yapıldığı Koru Deresi'nde taşkına neden oldu. Yağış ve derenin taşması nedeniyle bazı evlerin alt katlarını ve çiçek yetiştirilen seralar sular altında kaldı.



Çınarcık'ın Koru Beldesi'nde, sabaha karşı başlayan şiddetli yağış etkili oldu. Koru Deresi'nde yürütülen köprü ve ıslah çalışmalarının yürütüldüğü bölümde de taşkın meydana geldi. Yağış ve taşkın nedeniyle bazı evlerin alt katlarını su bastı. Büyük bölümü kesme çiçek üretilen seralarda su altında kaldı. Baskın nedeniyle evlerinden çıkamayanlara itfaiye ve AFAD ekipleri yardımcı oldu. Taşkın nedeniyle Koru-Çınarcık yolu ulaşıma kapandı. Ulaşımın alternatif yoldan sağlandığı beldeye gelen Vali Tuğba Yılmaz, AFAD yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Valı Yılmaz, bölgede inceleme başlatıldığını açıkladı. - Yalova