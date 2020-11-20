Çin menşeli koronavirüs aşısı için Sağlık Bakanlığı'na 20 bin gönüllü başvurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çağrısını yaptığı ve Türkiye'de faz-3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli Kovid-19 aşısı için gün bitmeden 20 bin gönüllünün başvurduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'de geliştirilen aşı ile ilgili gönüllü aradıklarını duyurduktan sonra başvuran 20 bin kişiye teşekkür etti.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ülkemizde Faz-3 çalışmalarına 15 Eylül'de başlanan, Çin'de geliştirilmiş Kovid-19 aşısı, ilkin gönüllü sağlık çalışanlarına uygulanmıştı. Çalışmaların devamı için bu sabah sizlerden gönüllü aradığımızı duyurduk. Gün bitmeden 20 bin başvuru aldık. 83 milyon adına binlerce teşekkür." ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI GÖNÜLLÜ OLMAK İÇİN VATANDAŞLARA ÇAĞRI YAPMIŞTI

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, Türkiye'de faz-3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli Kovid-19 aşısı, sağlık çalışanlarından sonra vatandaşlar üzerinde de uygulanmaya başlanacak. 18-59 yaş arası, daha önce Kovid-19 geçirmemiş olanların "https://covid19asi.calismasi.info" adresinden veya 0850 811 18 80 telefon numarasını arayarak gönüllü olabilecekleri bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap