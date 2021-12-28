Çin'de altın bulma umuduyla terk edilmiş madene giren 6 kişi, günler sonra ölü bulundu - Haberler
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Çin'de altın bulma umuduyla terk edilmiş madene giren 6 kişi, günler sonra ölü bulundu

Çin'de altın bulma umuduyla terk edilmiş madene giren 6 kişi, günler sonra ölü bulundu
Xinhua - Haberler | Dünya

Çin'in Shanxi eyaletinde, terk edilmiş madenden altın çıkarmaya giden 6 kişi kayıplara karıştı! Kayıp ihbarı sonrası olay yerinde giden ekipler, 6 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Çin'in kuzeyinde yer alan Shanxi eyaletinde 6 kişi altın bulma umuduyla terk edilmiş madene gitti. Günler sonra kendilerinden haber alınamayan 6 kişinin ailesi, durumu yetkililere bildirdi.

MADENE GİTTİLER, BİR DAHA HABER ALINAMADI

Yuncheng kentinin kamu güvenliği bürosuna, Pazartesi günü yerel saatle 03.54'te soyadı Li olan bir vatandaş tarafından altı kişinin 23 Aralık civarında şüpheli bir madene gittiği ve kendilerinden haber alınamadığı bildiriminde bulunuldu.

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

İhbarın ardından kent ve ilçe düzeyindeki yerel yönetimler hızlı şekilde bölgeye kurtarma ekiplerini yönlendirdi. Yetkililer, altı kişiyi Pazartesi günü yerel saatle 15.40 civarında terk edilmiş madende buldu. Alandaki sağlık görevlileri, kayıp kişilerin tamamının hayatını kaybettiğinin belirlendiğini kaydetti. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Xinhua - Son Dakika Haberleri

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