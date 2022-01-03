Çin'de heyecanlandıran antik mezar keşfi! İçeriye giren bilim insanları beklenmedik bir manzarayla karşılaştı - Haberler
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Çin'de heyecanlandıran antik mezar keşfi! İçeriye giren bilim insanları beklenmedik bir manzarayla karşılaştı

Çin'de heyecanlandıran antik mezar keşfi! İçeriye giren bilim insanları beklenmedik bir manzarayla karşılaştı
Xinhua - Haberler | Dünya

Çin'in Shanxi eyaletinde arkeologlar, 456 yılında inşa edilmiş Kuzey Wei Hanedanlığı'na ait mezarlık keşfetti. Mezarın keşfi, bilim insanlarını oldukça heyecanlandırırken, içeride tabutun olmaması ve geride çok az kalıntı kalması hayal kırıklığı yarattı.

Çin'in kuzeyinde Kuzey Wei Hanedanlığı'na ait mezar keşfedildi. Shanxi Eyaleti Arkeoloji Enstitüsü tarafından yayınlanan en son araştırma sonuçlarına göre, Datong şehrindeki mezar odasındaki bir sütuna işlenmiş yazıtlar, mezarın inşa yılının 456, sahibinin adının da Lyu Xu olduğunu gösteriyor.

MEZAR ODASINDA TABUT BULUNAMADI

Dış tabut, kuzeyden güneye 1,8 metre uzunluğunda ve doğudan batıya 3,3 metre genişliğinde. Tabutun en yüksek noktası 1,9 metreye ulaşıyor. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamaya göre hırsızlık ve odadaki su sızıntısı nedeniyle, içerideki tabut bulunamadı ve çok az kalıntı ortaya çıkarılabildi.

Çin'de heyecanlandıran antik mezar keşfi! İçeriye giren bilim insanları beklenmedik bir manzarayla karşılaştı

İKİ MEZAR KORUYUCUSU RESMEDİLMİŞ

Uzmanlar, dış tabutun güney tarafında, egzotik giysiler giymiş, üç uçlu mızrak tutan iki mezar koruyucusu savaşçının oyulmuş resimleri olduğunu kaydetti.

Datong Arkeoloji Enstitüsü Müdürü Zhang Zhizhong, mezarın keşfinin Çin ile Batı arasındaki etnik entegrasyon ve kültürel alışverişler için yeni materyaller sağladığını söyledi.

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Xinhua - Son Dakika Haberleri

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Yorumlar (1)
SEDAT AYBERK:Erzurumlu Saplamaci spiker aklıma geldi ?? Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
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