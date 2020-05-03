Çin'in komşusu Tacikistan'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti

Tacikistan Devlet Televizyonu, ülkede bugün koronavirüs salgını sebebiyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Böylelikle virüsün çıkış noktası olan Çin'e komşu durumunda bulunan Tacikistan'da salgın sebepli ilk ölüm gerçekleşmiş oldu.

Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'e komşu olan Tacikistan'da yeni tip koronavirüsten ilk iki ölümün gerçekleştiği bildirildi. Ülkede bugün iki kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği resmen açıklandı.

VAKA SAYISI 76'YA ULAŞTI

Haberde, ülkedeki vaka sayısının 44 artışla 76'ya ulaştığı ifade edilirken, hastanelerde 2 bin 782 kişinin karantina altında tutulduğu aktarıldı.

Tacikistan'da ilk vakanın 29 Nisan'da tespit edildiği açıklanmıştı.