Çin-Hindistan sınırında gerginlik: İki ülke bölgeye binlerce asker gönderdi, Trump arabuluculuk...
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Çin-Hindistan sınırında gerginlik: İki ülke bölgeye binlerce asker gönderdi, Trump arabuluculuk...

Çin'le Hindistan arasındaki tartışmalı Himalayalar sınırında son haftalarda tırmanan gerginlik, iki ülkenin bölgeye binlerce asker sevk etmesi ve tahkimat yapmasıyla yeni bir boyuta taşındı.

Çin-Hindistan sınırında gerginlik: İki ülke bölgeye binlerce asker gönderdi, Trump arabuluculuk...
28.05.2020 10:47 | Son Güncelleme: 28.05.2020 11:15

Çin'le Hindistan arasındaki tartışmalı Himalayalar sınırında son haftalarda tırmanan gerginlik, iki ülkenin bölgeye binlerce asker sevk etmesi ve tahkimat yapmasıyla yeni bir boyuta taşındı.

İki ülke askerleri arasında 5 ve 9 Mayıs tarihlerinde Pangong Gölü ve Kuzey Sikkim'de yaşanan ve iki taraftan 100 kadar askerin yaralandığı olayların ardından Çin'in tartışmalı Ladakh sınır bölgesindeki hassas noktalara binlerce asker gönderip çadırlar kurduğu ve buradaki bir askeri üssünü genişletmeye başladığı öne sürüldü.

Hindistan ordusunun Leh kentinde konuşlu piyade tümeninden bazı taburların da "teyakkuz bölgelerine" kaydırdığı belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dün iki ülkeye itidal çağrısı yaptığını ve Pekin'le Delhi arasında arabuluculuk yapmayı önerdiğini açıkladı.

1962'den bu yana tansiyon zaman zaman yükseliyor

1962'de Çin'in Hindistan'ın kuzeydoğusuna girmesiyle başlayan ve Pekin'in askeri zaferiyle sonuçlanan Çin-Hindistan savaşında iki taraftan toplam 2000'den fazla asker yaşamını yitirmişti.

4250 metre yükseklikteki dağlık bir coğrafyada bir ay kadar süren savaşın ardından ateşkes anlaşması imzalanmış ve iki ülke, savaş öncesi sınırlarına dönmüştü.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesine göre Hindistan'ın eski Pekin büyükelçilerinden, Delhi'deki Çin Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Aşkok K. Kantha, son gerginliğin sınırdaki rutin olaylardan çok farklı olduğunu söyledi. Kantha, "Durum ciddi. Bunun belli bir bölgeyle sınırlı bir olay olduğunu düşünmüyorum. Çin bu kez daha saldırgan bir tavır içinde. İki tarafın da az sayıda asker bulundurması gereken bölgeye oldukça fazla sayıda asker sevk etti. Çin ya bölgede hak iddiasında bulunuyor ya da Hindistan'a hassas jeopolitik konularda daha dikkatli olması gerektiği mesajını vermeye çalışıyor" dedi.





Hindistan'ın askeri altyapı projelerine tepki

Hindistan bir süre önce Fiili Kontrol Hattı'na yakın bölgelerde Hindistan ordusunun manevra kabiliyetini artıracak bir dizi altyapı projelerine girişmiş, yeni yollar ve uçak pistleri inşa etmeye başlamıştı. Ancak bu askeri inşaatlara koronavirüs salgını nedeniyle ara verildi.

Çin'in bölgeye asker takviyesinin bu projelere yanıt niteliğinde olduğu kaydediliyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin, salı günü ulusal güvenlik danışmanı ve üst düzey askeri yetkililerle bir görüşme yaptığı açıklandı. Görüşmede "Dış güvenlik tehditlerine karşı Hindistan'ın askeri hazırlık durumunun güçlendirilmesi yollarının ele alındığı" belirtildi.

Hindistan haber kanalı NDTV'nin yayımladığı uydu görüntülerinde sınırdan yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki bir Çin askeri üssünde geniş çaplı inşaat faaliyetlerinin yürütüldüğü görülüyor. Üsse savaş uçakları için bir pistin de inşa edildiği öne sürülüyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, iki ülkenin bu tür sorunları çözebilecek kanalları olduğunu belirterek "Halihazırda Çin-Hindistan sınırında durum genel olarak kontrol altında tutulabilecek durumda" dedi.

BBC

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