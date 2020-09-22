Çin Falı fragmanı | Çin Falı filmi oyuncuları kimler? Çin Falı konusu nedir? Usta oyuncu Jackie Chan'i hem başrolde hem de yönetmen koltuğunda gördüğümüz başarılı yapım Çin Falı filminin konusu nedir? Çin Falı filminin oyuncuları kimlerdir?

Usta oyuncu Jackie Chan'in iki başarılı pozisyonda olduğu Çin Falı adlı film orijinal adıyla Shi er sheng xiao; uluslararası haliyle ise Chinese Zodiac ismini almıştır. Çin Falı filmi oyuncuları kimler? Çin Falı konusu nedir?

Filmde Jackie Chan hem başrol koltuğuna hem de yönetmen koltuğuna adını yazdırmıştır. 2012 yapımı olan film, 2 saat 2 dakika uzunluğundadır. Aksiyon, macera ve komedi türünde olan Çin Falı filmi, Türkiye'de 2013 yılında vizyona girmiştir.

ÇİN FALI KONUSU NEDİR?



Çin Falı, Uzakdoğu'nun mistik ögeleri üzerinden giden macera dolu bir yolculuğu ele alıyor. 1860 yılında Fransız ve İngiliz orduları, Çin İmparatorluğu'nun Yaz Sarayı'nda bulunan ve Chinese Zodiac olarak adlandırılan 12 bronz hayvan heykelini ele geçirmiştir. Asian Hawk ise uzun yıllar sonunda, bu heykelleri bulup ülkesi Çin'e geri getirmekle görevlendirilir. Asian Hawk, Parisli bir kadın ve Çinli bir öğrenci ile çıktığı bu yolculuk sırasında çeşitli engellerle karşılaşacak ve ne pahasına olursa olsun görevini başarıya ulaştırmaya çalışacaktır.

ÇİN FALI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Aksiyon dolu Chinese Zodiac'ın başrollerinde Jackie Chan'e Oliver Platt ve Laura Weissbecker eşlik ediyor.

Qi Shu Qi Shu - David'in karısı

Daniel Wu- Hastane doktoru

Wen Jiang

Xingtong Yao

Caitlin Dechelle

Max Huang- Michael'ın koruması

Sang-Woo Kwon- Simon (as Kwone Sang Woo)

Stephen Chang - Asyalı

Peng Lin - Gazeteci

Ken Lo - Şef

Fan Liao - David

Laura Weissbecker

Bing Bai - Lily

Kaynak: Haberler.com