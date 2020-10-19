Çin ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 4,9 büyüdü
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Çin ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 4,9 büyüdü

19.10.2020 07:11 | Son Güncelleme: 19.10.2020 07:14
Çin ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 4,9 büyüdü

Çin ekonomisi bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,9 büyüdü.

Çin ekonomisi bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,9 büyüdü.

Çin Ulusal İstatistik İdaresi, gayrisafi yurtiçi hasılanın temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyrekte yüzde 4,9 büyüdüğünü açıkladı.

İkinci çeyrekteki yeniden büyüme seyri sonrası üçüncü çeyrekte de ekonomik toparlanmasının hızlandığı değerlendirilen Çin'in, son verilere göre yılın 9 ayında senelik bazda yüzde 0,7 büyüdüğü bildirildi.

Çin ekonomisi, geçen yılın sonunda Hubey eyaletinin Vuhan kentinde ortaya çıkarak dünyaya yayılan Kovid-19 salgınının etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,8 küçülmüş, ikinci çeyrekte yüzde 3,2 büyümüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Atanur

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