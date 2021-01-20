Çin devlet medyası Trump'ın gidişini memnuniyetle karşıladı: Çok şükür gittin

Çin medyası Beyaz Saray'a veda eden Donald Trump'ın görevden ayrılmasını "memnuniyetle" karşıladı. Resmi Xinhua Haber Ajansı, "Çok şükür gittin, Donald Trump" mesajı paylaştı.

Çin'in resmi haber ajansı Xinhua, ABD'deki başkanlık seçimini kaybederek Joe Biden'ın yemin törenine saatler kala Beyaz Saray'ı terk eden Donald Trump'ın vedasıyla ilgili çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Ajans mesajında "Çok şükür gittin, Donald Trump" ifadesini kullandı.

Devlet kontrolündeki Global Times gazetesi de, Çin'in ABD ile ilişkilerini konu edinen bir makale yayımlayarak, "Trump'ın başkanlık döneminden Çin'in çıkarması gereken ders, ABD-Çin ilişkilerinde büyük bir beklentiye girmemek ve gerçekçi olmayan yanılsamalara kapılmamaktır" görüşü savunuldu.

POMPEO DA ÇİN'İN HEDEFİNDE

Trump döneminde ABD Dışişleri Bakanı olarak Çin'e karşı sert açıklamalara imza atan Mike Pompeo da Çin'in eleştirilerinin hedefindeydi.

"ZEHİRLİ YALANLARI DA TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE GİDECEK"

Çin Dışişleri Sözcüsü Hua Chunying, "Pompeo'nun zehirli yalanları da kendisiyle birlikte tarihin çöplüğüne gidecek" ifadelerini kullandı.

"BİZİ ÇOK EĞLENDİRİYORDU"

"Pompeo'yu özleyecek misiniz?" sorusunu da yanıtlayan Chunying, "Elbette! O bizi çok eğlendiriyordu" dedi.