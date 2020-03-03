Cin Deresi 'Müsfer' Filmi

03.03.2020 16:53 | Son Güncelleme: 03.03.2020 16:53

Uluslararası büyük bir şirket bir yarışma düzenlemiştir. Şirket gruplardan tespit edilememiş arkeolojik kalıntıları tespit ederek büyük bir sunum hazırlamalarını ister. Grubun üyelerinden Arda ekibini çocukluğunu geçirdiği ancak ayrılmak zorunda kaldığı yaklaşık 600 yıllık tarihi olan Bağırganlı Köyü’ne götürür. Ekip Osmanlı zamanından kalma kaya limanı için Çakal Tepesi’ndeki dar geçitlerden geçmek zorundadır. Ardanın yaptığı bazı uyarılara rağmen, Murat hiç yapmaması gereken bir hata yapar. O hatanın bedeli için Arda, Defne ve Sude’nin Cin Deresi’ni geçmeleri gerekecektir. Ancak bu kolay olmayacaktır çünkü o yol, en tehlikeli cin kabilelerinden olan Müsfer cinlerinin yolu değil evidir.

Yönetmen: İlker Tunçay

Senaryo: Enes Çelik

Oyuncular: Duran Gebeş, Gülçin Yıldız, Bora Altınışık, Sude Akarsu, Kenan Balık

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: Cin Deresi 'Müsfer'

Yapımcı Firma: BMS Film

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 71 dk.

Dağıtıcı Firma: MC Film

Vizyon Tarihi: 12.07.2019



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Kaynak: InterSinema.com