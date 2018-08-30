Çin'den Trump'ın "Hackleme" İddialarına Yanıt

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Başkan Adayı Hillary Clinton'ın e-posta hesabını hackleyen ülkenin Çin olduğu iddialarına karşı çıktıklarını açıkladı.

Donald Trump, sosyal medya sitesi Twitter hesabından seçimdeki rakibi Hillary Clinton'ın elektronik posta hesabını hackleyen ülkenin Çin olduğunu yazmıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, düzenlediği basın toplantısında, Çin'in söz konusu iddiaları nasıl değerlendirdiği sorusunu yanıtladı. Sözcü, "Çin, siber güvenliğin sadık savunucusudur ve her tür siber saldırıya ve casusluk faaliyetine kararlılıkla karşı çıkmakta ve bu konuda sert tedbirlere başvurmaktadır" dedi.

"ABD'nin yaydığı virüsleri unutmayacağız"

Sözcü Chunying, siber güvenliğin tüm ülkeleri ilgilendiren küresel bir mesele olduğunun altını çizdi. Çinli sözcü, "Gerçekten bu meseleyi önemseyen biri, saldırgan siber araçlar tasarlamakla meşgul kimi ülkeler tarafından oluşturulan ve dünya genelindeki bilgisayar sistemlerini tahrip eden PRISM programını, Equation Group'u ve WannaCry fidye yazılımını unutmayacaktır" diyerek ABD Hükumetinin özel hayatı hiçe sayan gözetim uygulamalarını hatırlattı. Sözcünün açıklamasında bahsettiği zararlı yazılımlar ve hacker grupları, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu onlarca ülkenin bilgisayar sistemini etkilemiş, bunların ABD Ulusal Güvenlik Ajansı ile doğrudan veya dolaylı ilgisi olduğu basına yansımıştı.

Sözcü, açıklamasında "Çin, uluslararası toplumun, siber güvenliğe dönük tehditlerle karşılıklı saygı, eşitlik ve faydaya dayalı şekilde diyalog ve işbirliğiyle mücadele edilmesi gerektiğine inanmaktadır" ifadelerini kullandı. - PEKİN