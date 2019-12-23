Çin'den Noel kartının içinden çıkan 'mahkumların yardım çağrısına' yalanlama
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Çin'den Noel kartının içinden çıkan 'mahkumların yardım çağrısına' yalanlama

Çin'den Noel kartının içinden çıkan yardım çağrısına yalanlama. Pekin yönetimi, cezaevinde tutulan mahkumların zorla çalıştırıldığı yönündeki iddiaları reddetti

23.12.2019 21:51 | Son Güncelleme: 23.12.2019 21:51
Çin'den Noel kartının içinden çıkan 'mahkumların yardım çağrısına' yalanlama

Çin yönetimi, cezaevinde tutulan mahkumların zorla çalıştırıldığı yönündeki iddiaları reddetti.


Çin'i bu açıklamaya sevk eden neden ise, İngiliz şirketi 'nun Şangay'da anlaşmalı olduğu matbaada üretilen bir kartının içinde, "Biz yabancı mahkumlarız. İrademizin dışında zorla çalıştırılıyoruz. Lütfen insan hakları örgütünü haberdar edin ve bize yardımcı olun" yazılı notun kamuoyuna yansımasının ardından geldi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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