Çin'den Noel kartının içinden çıkan 'mahkumların yardım çağrısına' yalanlama
Çin'den Noel kartının içinden çıkan yardım çağrısına yalanlama. Pekin yönetimi, cezaevinde tutulan mahkumların zorla çalıştırıldığı yönündeki iddiaları reddetti
Çin yönetimi, cezaevinde tutulan mahkumların zorla çalıştırıldığı yönündeki iddiaları reddetti.
Çin'i bu açıklamaya sevk eden neden ise, İngiliz şirketi Tesco'nun Şangay'da anlaşmalı olduğu matbaada üretilen bir Noel kartının içinde, "Biz yabancı mahkumlarız. İrademizin dışında zorla çalıştırılıyoruz. Lütfen insan hakları örgütünü haberdar edin ve bize yardımcı olun" yazılı notun kamuoyuna yansımasının ardından geldi. Euronews.com'da Görüntüle