Çin'den istifası istenen Hong Kong yönetimine destek ziyareti
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Çin'den istifası istenen Hong Kong yönetimine destek ziyareti

Çin Başbakanı Li Keqiang, Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam’ın Pekin’in “sarsılmaz desteğine” sahip olduğunu söyledi.

16.12.2019 13:48 | Son Güncelleme: 16.12.2019 13:48
Çin'den istifası istenen Hong Kong yönetimine destek ziyareti

Çin Başbakanı , Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam'ın 'in "sarsılmaz desteğine" sahip olduğunu söyledi.


Çin karşıtı gösterilerin sürdüğü Hong Kong'a bir ziyaret gerçekleştiren Li Keqiang, Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam'ın, "refah ve istikrarın güvencesi olduğunu" iddia etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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