Çin'den Bakan Koca'yı ters köşe yapan sözler: Aşı tedarikinde yavaşlamanın nedeni siyasi değil
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Çin'den Bakan Koca'yı ters köşe yapan sözler: Aşı tedarikinde yavaşlamanın nedeni siyasi değil

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Çin Ankara Büyükelçiliği, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz Bilim Kurulu toplantısı sonrası, "Çin'den aşı gelecekti, nerede?' diye soranlar dün, Çin ile aramızdaki hassas konuları kaşıyarak ilişkilerimizi bozmaya çalışıyorlardı. Başarılı olduklarını söyleyemem ama hasar verdikleri kesin" sözleriyle ilgili açıklama yaptı. Büyükelçilik süreçteki yavaşlamanın siyasi olmadığı ve ilişkilerin iyi olduğunu belitti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşı tedarikindeki gecikmenin sebebini siyasi nedenlere bağlamasına Çin Ankara Büyükelçiliği'nden itiraz geldi.

"TÜRKİYE'YE 26 MİLYON AŞI TESLİM ETTİK"

Aşı tedariki ile ilgili açıklama yapan Çin'in Ankara Büyükelçiliği, 7 Mayıs tarihi itibarıyla Türkiye'ye 26 milyon doz Sinovac aşısı teslim ettiklerini belirtti.

"AŞI TESLİMATINDAKİ YAVAŞLAMA KASITLI DEĞİL"

YetkinReport'ta gazeteci, yazarı Murat Yetkin'in sorularını yanıtlayan Çin büyükelçilik kaynakları aşı teslimatında "yavaşlama" olduğunu kabul ederken, yavaşlamanın kasıtlı olmadığını, "siyasi bir nedene de dayanmadığını" söyledi.

"GECİKMENİN UYGUR TÜRKLERİYLE İLGİSİ YOK"

Çin Büyükelçilik kaynakları, aşı teslimatında yaşanan sorunun Uygur Türkleriyle ilgili olup olmadığına ilişkin olarak sorulan soruya, "Hayır. Aşı teslimatının yavaşlamasıyla bu konunun, hiçbir siyasi konunun herhangi bir ilgisi yok. Türkiye ile ilişkilerimizde siyasi bir sorun yok" yanıtını verdi.

TÜRKİYE, ÇİN'DEN EN ÇOK AŞI İTHAL EDEN ÜLKE

Kaynaklar, şimdiye dek teslim edilen 26 milyon doz aşının, Çin'in 100 milyon doz olan toplam aşı ihracatının dörtte birinden fazlasını oluşturduğunu söyledi. Türkiye'nin, Çin'den aşı ithal eden ülkeler listesinde ilk sırada yer aldığını belirten kaynak, "Çin'in aşılama oranı Türkiye'nin yarısı kadar" dedi.

BAKAN KOCA NE DEMİŞTİ?

Son Bilim Kurulu toplantısının ardından konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sinovac aşısının tedarikinde sorun olduğunu kabul ederek "Bugün Çin'den aşı gelecekti nerede diye soranlar, dün Çin ile aramızdaki hassas konuları kaşıyarak ilişkilerimizi bozmaya çalışıyorlardı. Başarılı olduklarını söyleyemem ama hasar verdikleri kesin" demişti.

Çin'den Bakan Koca'yı ters köşe yapan sözler: Aşı tedarikinde yavaşlamanın nedeni siyasi değil
Çin'den Bakan Koca'yı ters köşe yapan sözler: Aşı tedarikinde yavaşlamanın nedeni siyasi değil
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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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