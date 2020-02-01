Çin'deki vatadaşları getirecek uçak, Vuhan'dan yola çıktı (2)
Haberler » Sağlık » Çin'deki vatadaşları getirecek uçak, Vuhan'dan yola çıktı (2) - Haberler

Çin'deki vatadaşları getirecek uçak, Vuhan'dan yola çıktı (2)

KOCA YUSUF, YAKIT İKMALİNDEÇin'den 42 yolcuyu Ankara'ya getirecek A400M askeri kargo uçağı 'Koca Yusuf', yakıt ikmali için Moğolistan'ın başkenti Ulanbatur'a indi.

01.02.2020 11:34 | Son Güncelleme: 01.02.2020 11:35
Çin'deki vatadaşları getirecek uçak, Vuhan'dan yola çıktı (2)

, YAKIT İKMALİNDE

Çin'den 42 yolcuyu 'ya getirecek A400M askeri kargo uçağı 'Koca Yusuf', yakıt ikmali için 'ın başkenti Ulanbatur'a indi. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Vuhan/Çin'den Türk ve dost ülke vatandaşlarını alan uçağımız yakıt ikmali için Moğolistan'ın başkenti Ulanbatur'a indi" denildi.Yaklaşık 1 saat sürmesi beklenen yakıt ikmalinin ardından uçak yeniden havalanacak. 42 kişiyi Ankara'ya getirecek uçağın akşam saatlerinde Etimesgut Askeri Havaalanı'na inmesi bekleniyor.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler