: Çin'de yaşayan Türk akademisyen vahim durumu duyurdu: Her evden sadece bir kişi dışarı çıkabiliyor

12.02.2020 00:34 | Son Güncelleme: 12.02.2020 00:39

Çin'de virüs nedeniyle ölü sayısının bini aştığını ve doğrulanmış vaka sayısının 42 binin üzerinde olduğunu belirten Akçay, Twitter hesabında koronavirüs nedeniyle durumu kritik olan vaka sayısının 7 binin üzerinde olduğunu belirtti.

Ölenlerin yüzde 80'inin 60 yaşının üstünde ve yüzde 75'inin kronik ya da önemli bir hastalığının olduğunu ifade eden Akçay, Çin'de Corona virüsüyle ilgili hala belirsiz bir tablo bulunduğunu aktardı.

"HER EVDEN YALNIZCA BİR KİŞİ DIŞARI ÇIKACAK"

Akçay'ın son paylaşımı, koronavirüsle ilgili gelinen son durumun boyutunu gözler önüne serdi. Akçay, Şangay'da koronavirüse karşı kart dağıtıldığını ve bu kartla artık her evden sadece bir kişinin dışarı çıkabileceğini belirtti.

"SALGININ BİTİŞİNE DAHA DA YAKLAŞTIĞIMIZI UMUYORUZ"

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nden Corona virüsüyle ilgili yapılan açıklamada da şu ifadeler kullanıldı:

"Hubei dışındaki diğer eyaletlerde günlük teyit edilmiş vakalar 7 gün art arda 3 Şubat'tan 10 Şubat'a 890'dan 381'e, %57'lik bir düşüşle geriledi. Bu önlem ve kontrol tedbirlerinin işe yaradığını gösteriyor. Bu salgının bitişine daha da yaklaştığımızı umuyoruz!"

ÖLÜ SAYISI 1017'YE ULAŞTI

DSÖ ise salı günü, Çin'de en az 1017 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini, virüsten etkilenenlerin sayısınınsa 42 bin 708'e yükseldiğini açıkladı. DSÖ genel direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, gün içinde koronavirüse ilişkin virüs örneklerinin paylaşılmasının yanı sıra aşı ve ilaçlarla ilgili araştırmaların hızlandırılması için çağrı yapmıştı.

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