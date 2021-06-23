Çin'de üçgen şeklinde bir UFO'ya ait olduğu iddia edilen görüntüler tartışma yarattı

Çin'in Şangay şehrinde üçgen bir UFO'ya ait olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı kullanıcılar ortaya çıkan üçgen görüntünün bir UFO'ya ait olduğunu düşünüp büyük heyecan yaşarken, bazıları ise konu üzerine esprili yorumlarda bulundu.

Üçgen şeklinde bir UFO'nun silueti olduğu iddia edilen ve cep telefonuyla saniye saniye kaydedilen görüntüler sosyal medya kullanıcılarını ise ikiye böldü.

YORUM ÜSTÜNE YORUM YAPILDI

Kimi kullanıcılar görüntülerin gerçekten bir UFO'ya ait olduğunu düşünüp heyecanlanırken, kimileriyse esprili yorumlarla konuyu tiye aldı. İşte o yorumlardan bazıları;

- Ben kesinlikle uzaylıların var olduğuna inanıyorum.

- Çekildiği kamera tost makinası değilse, dolandığı hava tost makinası olan triangle.

- Bakıp çıkacağım yaptı galiba.

- Dalga geçenler devam edebilirler, mevcut nesil çok büyük ihtimalle dünya dışı varlıklar ile temaslara şahit olacak.

- Bilim kurgu filmlerini çok izlemenin zararı. Ufo var bu bir gerçek ama şeklinin üçgen olması videonun gerçek olmadığı anlamını gösteriyor.

- En son Pentagon'un yayınladığı görüntülerde de üçgen formunda olanlardan vardı.

PENTAGON UFO GÖRÜNTÜLERİNİN İNCELENDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) elindeki UFO görüntüleri tartışma yaratmıştı. Ülkenin San Diego kenti kıyılarında siyah bir objenin denize inerek ortadan kaybolduğu görüntülerine Pentagon'dan açıklama gelmiş ve görüntülerin incelendiği, raporun kamuoyu ile paylaşılacağı belirtilmişti.

"TANIMLANAMAYAN UÇAN NESNE"

ABD Donanması, FLIR1 adını verdiği bir video kaydetmişti. 2015 yılında kaydedilen görüntülerde bir cismin gökyüzünde hareket ettiği görülüyor.

Atlantik Okyanusu'nun 35 bin feet yukarısında üçgen şeklinde bir obje, Pentagon tarafından tanımlanamayan uçan nesne olarak nitelendirilmişti.

Görüntüleri paylaşan belgeselci Jeremy Corbell, "Bu ya dünyadan ya da değil, henüz bilmiyoruz. Bu, öğrenmeye devam edeceğimiz daha büyük bir şeyin parçası" demişti.

OBAMA'DAN UFO AÇIKLAMASI

James Corden'ın The Late Late Show programına katılan eski ABD Başkanı Barack Obama da UFO ile ilgili sorular üzerine konuşmuştu. Obama, videoda gözüken nesnelerin ne olduklarını çözemediklerini vurgulayarak, "Tam olarak nasıl hareket ettiklerini ve yönlerini bilmiyoruz. Kolay açıklanabilir bir rotaları da yok. Tahminimce insanlar halen bu işin araştırılmasına oldukça önem veriyor ama bugün size söyleyebilecek başka bir şeyim yok" demişti.