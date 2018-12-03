Çin'de Türkiye'yi Temsil Edecek Olan 2018 Güzeli Şevval Şahin'e, Estetik Doktorundan Destek Mesajı Geldi
Çin'de yapılacak olan Miss World yarışmasına hazırlanan Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin'in doktorundan destek mesajı geldi.
Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, 8 Aralık'ta yapılacak Miss World yarışmasının kampına katılmak üzere geçtiğimiz günlerde Çin'e giden Şevval Sam'ın estetik doktorundan destek mesajı geldi.
ESTETİKSİZ FOTOĞRAFLARI TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU
Miss Turkey birinciliği sonrası estetiksiz fotoğrafları ortaya çıkan Şevval Şahin, gündemin tartışma konusu olmuştu. Tacının elinden alınacağı konuşulan Şevval Şahin, yapılan açıklama sonrası Türkiye'yi uluslararası platformda temsil etmek için Çin'e uçtu.
"BAŞARILAR DİLERİM"
Türkiye'yi temsil edecek Şevval Şahin'e estetik doktorundan destek mesajı geldi. Şahin'e doktoru, "Burun ameliyatını yapmış olmaktan gurur duyduğum Türkiye güzellik kraliçesi Şevval Şahin'e Çin'de yapılan dünya güzellik yarışmasında başarılar dilerim" dedi.
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ALEYNA KARAKUS MANKENLER KRALICESI SECILDI SIFIR ESTETIK. VE DUNYALAR GUZELI BIDE BUNA BAKIN CIRKINLER KRALICESICevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Arkadaşlar bırakın güzel i müzeli adamlar in derdi neydi Osmanlı kadınlarını çırılçıplak önlerine getirmekti başardılar da biz hala uyanamadik yaCevap Yaz 5 4 Yayından Kaldır
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Bu şekilde ülkemizin temsile ihtiyacı yok. Eurovisiondan sonra bu tarz rezil yarışmalardan da çekilelim.Cevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
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Bu şekilde ülkemizin temsile ihtiyacı yok. Eurovisiondan sonra bu tarz rezil yarışmalardan da çekilelim.Cevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
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696 KHK İLE KADROYA GEÇEN 4/D Lİ SÜREKLİ İŞÇİLERE 2020 EKİMİNE KADAR UYGULANAN YHK KARARLARI HAKSIZLIKTIR.. KADRO ALAN İŞÇİLER OLARAK BİZLERDE 2019 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İSTİYORUZ.. TİS İKRAMİYESİ (30+30), DENGE ÖDENEĞİ VE ENFLASYON FARKI İSTİYORUZ !!! ESKİ KAMU İŞÇİLERİ İLE AYNI HAKLARI İSTİYORUZ !!!Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır