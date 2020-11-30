Parmaklarından fark ettiler! Rögar kuyusunda mahsur kalan temizlik işçisi 3 gün sonra kurtarıldı
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Parmaklarından fark ettiler! Rögar kuyusunda mahsur kalan temizlik işçisi 3 gün sonra kurtarıldı

30.11.2020 12:05 | Son Güncelleme: 30.11.2020 14:28

Çin'de temizlik görevlisi düştüğü rögar kuyusundan 3 gün sonra yoldan geçen bir sürücü tarafından fark edilerek kurtarıldı.

Çin'in Yunnan bölgesindeki Kunming şehrinde 18 Kasım'da bir temizlik görevlisinin atık topladığı rögar kapağı ters dönünce kuyuya düştüğü bildirildi. Temizlik görevlisinin 3 gündür kuyuda mahsur kaldığı ifade edildi.

PARMAKLARINDAN FARK EDİLDİ

Mahsur kalan temizlik görevlisinin feryadını yoldan geçen bir sürücü fark etti. Sürücü, rögar kapakları deliğinden temizlik görevlisinin parmaklarını fark etmesi sonucu mucize kurtuluş gerçekleşti. Olay yerine gelen ekipler, 30 dakika içinde temizlik görevlisini 3 gündür mahsur kaldığı rögar kuyusundan kurtardı. Temizlik görevlisinin sağlık kontrolü nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Parmaklarından fark ettiler! Rögar kuyusunda mahsur kalan temizlik işçisi 3 gün sonra kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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