Çin'de koronadan sonra "bubonik veba" paniği! 24 saat içinde öldürüyor Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de şimdi de 'bubonik veba' paniği yaşanıyor. Yetkililer tespit edilen vaka sonrası salgın riski bulunduğunu açıklayarak üçüncü seviye alarm durumuna geçti. Öte yandan, hastalığın 24 saat içerisinde öldürdüğü kaydedildi.

Dünya koronavirüs salgınıyla boğuşmaya devam ederken Çin'den endişe verici bir haber daha geldi. Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Bayannur'da 'bubonik veba' paniği yaşanıyor. Vebanın, marmot (kemirici bir tür hayvan) eti yenmesinden ortaya çıktığı kaydediliyor. Hastanede tedavi gören iki kişide bubonik veba tespit edilmesi üzerine şehir genelinde üçüncü seviye alarm verildi.

"YAYILMA RİSKİ BULUNUYOR"

Yetkililer yıl sonuna kadar sürecek alarm durumuyla ilgili yaptıkları açıklamada, "Şu anda insanlar arasında bubonik veba salgını yayılma riski bulunuyor. Vatandaşlar kendilerini koruma önlemlerini geliştirmeli, olumsuz sağlık durumlarını acilen bildirmelidir" ifadelerini kullandı.

AV YASAĞI GETİRİLDİ

Uyarılar devam ettiği sürece hastalığı taşıma ihtimali bulunan hayvanların avlanması ve yenmesi yasaklandı. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bubonik veba, pireler ve vahşi kemirgenler aracılığıyla insanlara bulaşıyor. Zamanında ve etkili bir tedavi uygulanmazsa 24 saat içinde ölüme yol açabiliyor.

BELİRTİLERİ NELER?

Hastalık belirtilerinde, bakterilerin vücuda girdiği yere en yakın lenf bezlerinde ağrılı şişme ve iltihaplanma görülür. İleri dönemlerde iltihaplı lenf nodları açılarak akıntlı hal alır. Tedaviye hemen başlanmazsa bakteri vücudun her yerine yayılarak akciğer ve septisemik forma dönüşebilir.