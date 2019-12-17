Çin'de kömür madeninde patlama: 14 ölü
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Çin'de kömür madeninde patlama: 14 ölü

Çin'in Guizhou eyaletinde bulunan Guiyang şehrinde bir kömür madeninde meydana gelen gaz patlamasında 14 kişi hayatını kaybetti.

17.12.2019 10:55 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:55
Çin'de kömür madeninde patlama: 14 ölü

Çin'in eyaletinde bulunan Guiyang şehrinde bir kömür madeninde meydana gelen gaz patlamasında 14 kişi hayatını kaybetti.

Yerel medya patlamanın 01.30 sıralarında meydana geldiğini; patlama sonrası bölgeye kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini duyurdu.

Şu ana kadar 14 kişinin cesedinin çıkarıldığı, enkaz altında 2 kişinin bulunduğu belirtildi.


Kaynak: DHA
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