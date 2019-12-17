Çin'de kömür madeninde patlama: 14 ölü
Çin'in Guizhou eyaletinde bulunan Guiyang şehrinde bir kömür madeninde meydana gelen gaz patlamasında 14 kişi hayatını kaybetti.
17.12.2019 10:55 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:55
Çin'in Guizhou eyaletinde bulunan Guiyang şehrinde bir kömür madeninde meydana gelen gaz patlamasında 14 kişi hayatını kaybetti.
Yerel medya patlamanın 01.30 sıralarında meydana geldiğini; patlama sonrası bölgeye kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini duyurdu.
Şu ana kadar 14 kişinin cesedinin çıkarıldığı, enkaz altında 2 kişinin bulunduğu belirtildi.
Kaynak: DHA