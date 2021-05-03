Çin'de gişelere çarpan araç havada takla attı
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Çin'de gişelere çarpan araç havada takla attı

Çin'de gişelere çarpan araç havada takla attı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çin'in Jiangsu eyaletinde otoyol gişelerinde bulunan tretuvara çarpan araç havada takla attı.

Çin'in Jiangsu eyaletinde otoyol gişelerinde bulunan tretuvara çarpan araç havada takla attı.

Çin'in Jiangsu eyaletine bağlı Ynagzhou kentinde bir araç otoyol gişelerinde bulunan tretuvara çarptı. Çarpmanın etkisi ile araç havada takla attı. Kaza anında araçta aynı aileden 4 kişinin bulunduğu ifade edilirken, emniyet kemeri sayesinde araçta bulunanların kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı bildirildi. Yaralılar tedbir amaçlı hastaneye sevk edilirken, ailenin Henan eyaletinin Xinxiang kentinden Yangzhou'daki evlerine döndükleri öğrenildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, şoförün direksiyon başında uyumuş olabileceği ve kazanın bu nedenle meydana geldiği ifade edildi. Kaza anı ise gişelerde bulunan güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. - PEKİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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