Çin'de dünyanın en uzun cam köprüsü açıldı Dünyanın en uzun cam köprüsü Çin'de açıldı.

Dünyanın en uzun cam köprüsü Çin'de açıldı.

Çin topraklarındaki 2 bin 300'den fazla cam köprü bulunuyor. Açılanların en sonuncu köprü ise ise devasa boyutlarıyla dikkat çekti. Lianzhou eyaletindeki aynı adlı nehrin üzerine kurulan cam köprü 526.14 metrelik uzunluğu ile Guiness Rekorlar Kitabı'na girdi. Huangchuan'ın Üç Geçitli Manzara kanyonunda yer alan köprü 4.5 cm kalınlığında ve yüzde 99.15 şeffaf olan lamine camdan yapıldı. Köprünün bir başka özelliği ise üzerinde arabaların dolaşabileceği kadar geniş olması.

Köprünün ana işlevinin turizm olduğu belirtilirken yerel medyaya göre köprü üzerinde dört gözlem noktası bulunuyor. Aynı anda 500 kişinin ağırlığını taşıyabiliyor. 3 yılda inşa edilen köprünün maliyeti ise yaklaşık 43 milyon doları buldu.

Son zamanlarda Çin'deki cam köprüler iki kişinin ölümüne yol açan kazalara neden oldu. Ancak yerel halk ve yabancı turistler cam köprülere büyük ilgi gösteriyor. Yeni köprü ayrıca Çin'in Hubei eyaletindeki Hongya Vadisi cam köprüsünün 488 metrelik uzunluk rekorunu da egale etti. - PEKİN

Kaynak: İHA