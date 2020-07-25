Çin'de dünyanın en uzun cam köprüsü açıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çin'de dünyanın en uzun cam köprüsü açıldı

Dünyanın en uzun cam köprüsü Çin'de açıldı.

Çin'de dünyanın en uzun cam köprüsü açıldı
25.07.2020 12:15 | Son Güncelleme: 25.07.2020 12:32

Dünyanın en uzun cam köprüsü Çin'de açıldı.

Çin topraklarındaki 2 bin 300'den fazla cam köprü bulunuyor. Açılanların en sonuncu köprü ise ise devasa boyutlarıyla dikkat çekti. Lianzhou eyaletindeki aynı adlı nehrin üzerine kurulan cam köprü 526.14 metrelik uzunluğu ile Guiness Rekorlar Kitabı'na girdi. Huangchuan'ın Üç Geçitli Manzara kanyonunda yer alan köprü 4.5 cm kalınlığında ve yüzde 99.15 şeffaf olan lamine camdan yapıldı. Köprünün bir başka özelliği ise üzerinde arabaların dolaşabileceği kadar geniş olması.

Köprünün ana işlevinin turizm olduğu belirtilirken yerel medyaya göre köprü üzerinde dört gözlem noktası bulunuyor. Aynı anda 500 kişinin ağırlığını taşıyabiliyor. 3 yılda inşa edilen köprünün maliyeti ise yaklaşık 43 milyon doları buldu.

Son zamanlarda Çin'deki cam köprüler iki kişinin ölümüne yol açan kazalara neden oldu. Ancak yerel halk ve yabancı turistler cam köprülere büyük ilgi gösteriyor. Yeni köprü ayrıca Çin'in Hubei eyaletindeki Hongya Vadisi cam köprüsünün 488 metrelik uzunluk rekorunu da egale etti. - PEKİN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Erdoğan'ın Ayasofya'daki Kuran-ı Kerim tilaveti Amerikalı gazetecinin tüylerini ürpertti Dünya
Erdoğan'ın Ayasofya'daki Kuran-ı Kerim tilaveti Amerikalı gazetecinin tüylerini ürpertti
Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı Dünya
Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı
Kurban Bayramı öncesi mangal satışlarında yoğun artış yaşanıyor Ekonomi
Kurban Bayramı öncesi mangal satışlarında yoğun artış yaşanıyor
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz? Politika
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy...
Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı Ekonomi
Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı Magazin
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı
Birlikte yaşadığı kadının ikiz kızlarını, oğluyla beraber istismar etti! Çocukların annesi olanlara göz yumdu
Birlikte yaşadığı kadının ikiz kızlarını, oğluyla beraber istismar etti! Çocukların annesi olanlara göz yumdu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP Kurultayı'nda! Gazetecilerin 'Ayasofya' sorusuna 2 kelimelik yorum
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP Kurultayı'nda! Gazetecilerin "Ayasofya" sorusuna 2 kelimelik yorum
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu
İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti
İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti
Maske takmayan vatandaştan pes dedirten savunma: Koronavirüse ancak bana bulaşırsa inanırım
Maske takmayan vatandaştan pes dedirten savunma: Koronavirüse ancak bana bulaşırsa inanırım
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor
Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor
Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi
Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi
3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor
3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor
Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev aldı! 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü
Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev aldı! 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü
Hindistan'da koronavirüs kabusu! Bir günde 49 bin yeni vaka görüldü
Hindistan'da koronavirüs kabusu! Bir günde 49 bin yeni vaka görüldü
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı için trafik denetimi talimatı! 17 ilimizdeki 20 güzergahta sıkı tedbir alınacak
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı için trafik denetimi talimatı! 17 ilimizdeki 20 güzergahta sıkı tedbir alınacak
Pınar'ın en yakın arkadaşı: Doğum günümü 10 gün öncesinden kutladı, sanki öleceğini hissetti
Pınar'ın en yakın arkadaşı: Doğum günümü 10 gün öncesinden kutladı, sanki öleceğini hissetti
Son dakika: CHP Kurultayı'nda konuşan Kılıçdaroğlu: İlk seçimde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız
Son dakika: CHP Kurultayı'nda konuşan Kılıçdaroğlu: İlk seçimde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız
Mohammed Ayad yaptığı hata sebebiyle MasterChef'ten diskalifiye edildi
Mohammed Ayad yaptığı hata sebebiyle MasterChef'ten diskalifiye edildi
Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi
Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi
Aysofya Camii'nde ilk namazı kılmak için ailesiyle Keşmir'den geldi
Aysofya Camii'nde ilk namazı kılmak için ailesiyle Keşmir'den geldi
Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor'da gündem Christoph Daum
Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor'da gündem Christoph Daum
Sultanahmet'te namaz kılan Muharrem İnce'den kendisini eleştirenlere sert yanıt
Sultanahmet'te namaz kılan Muharrem İnce'den kendisini eleştirenlere sert yanıt
İlk kavgada şikayetçi olmadığı komşusunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs, hayatını kaybetti
İlk kavgada şikayetçi olmadığı komşusunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs, hayatını kaybetti
Ünlü sunucu Özlem Yıldız'ın tatil paylaşımlarına beğeni yağıyor
Ünlü sunucu Özlem Yıldız'ın tatil paylaşımlarına beğeni yağıyor
Zeynep Şenpınar'ın katili, genç kızın iç çamaşırları da dahil tüm kıyafetlerini değiştirmiş
Zeynep Şenpınar'ın katili, genç kızın iç çamaşırları da dahil tüm kıyafetlerini değiştirmiş
İkra Nur'un acısı dinmeden bir kayıp haberi daha! Küçük kızı bulmak için ekipler seferber oldu
İkra Nur'un acısı dinmeden bir kayıp haberi daha! Küçük kızı bulmak için ekipler seferber oldu
Merve Boluğur'un sevgilisi hayranı çıktı! İki yıl boyunca güzel oyuncuya övgüler yağdırmış
Merve Boluğur'un sevgilisi hayranı çıktı! İki yıl boyunca güzel oyuncuya övgüler yağdırmış
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Engin Altay Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Can Bonomo Gülben Ergen Mehmet Ali Erbil
Spor İrfan Buz Aziz Yıldırım Abdullah Avcı Bülent Korkmaz Malcolm Thomas
Daha Fazla Namaz Ayasofya Cuma Namazı Kurban Bayramı
Şu an buradasınız: Çin'de dünyanın en uzun cam köprüsü açıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.7.2020 13:02:37. #1.14#
title